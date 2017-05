Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Installation des structures de base du PDG dans le 2ème arrondissement de Libreville LIBREVILLE, 21 Mai (AGP)-Les 23 sections issues des quatre fédérations que compte le parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, ont pris officiellement leur fonction,l samedi, au cours d’une cérémonie d’installation. Il s’agit notamment des nouveaux secrétaires de sections et de leurs bureaux qui ont été renvoyés à l’exercice de leurs fonctions en vue de permettre au parti au pouvoir non seulement d’occuper le terrain, mais également d’assurer la victoire dans cette partie de Libreville, au sortir des échéances électorales à venir qui pointe à l’horizon. Au nombre des sections installées figurent celles relevant de la troisième fédération dite « Zalang », la meilleure des quatre fédérations qui fait honneur au PDG selon des informations recueillies, dirigée par le secrétaire fédéral, Henri Paul Nanh Bioghé. Ce dernier, dans sa détermination continuer à se distinguer parmi les quatre fédérations, est revenu sur la nécessité de cette cérémonie tout en rappelant le rôle important des secrétaires de sections. En prévision des prochaines échéances électorales notamment les élections législatives, la troisième fédération tout comme les autres, va se mettre en ordre de bataille dans les jours à venir. « D’ici la fin du mois, je vais réunir tous les promus notamment les secrétaires de sections qui viennent d’être installés. Car une chose est de prendre les fonctions, une autre de savoir le travail qu’il faut faire sur le terrain, puisque que le terrain n’est pas acquis au PDG. Par conséquent, il faut se battre, ce qui justifie le casting de ces secrétaires de sections dont le choix n’a pas été fait au hasard. Ce sont des gens qui ont de la valeur ajoutée sur le terrain. C’est pourquoi ils ont été retenus », a-t-il dit avant de poursuivre qu’ « il me revient de les cadrer par rapport à nos attentes et nos objectifs, au regard des élections législatives qui approchent et qui vont constituer la première bataille que nous devons remporter au deuxième arrondissement , car cet arrondissement n’est pas une chasse garder de l’opposition, je l’affirme et je prend cet engagement de le dire pour la troisième fédération que je dirige puisque nous avons un périmètre spécifique dans lequel nous agissons mais nous avons quand même la voix au chapitre dans ce secteur ». Pour sa part, le secrétaire d’arrondissement, Philibert Obiang Ntoutoume a rappelé que cette cérémonie d’installation des structures de bases est consécutive au séminaire pédagogique organisé le 12 décembre 2016 à l’immeuble Arambo de Libreville par le secrétariat exécutif du PDG, lequel séminaire avait recommandé aux structures de base de prendre le relai. S’adressant aux nouveaux membres des sections, il a demandé aux uns et autres de se mettre au travail pour assurer une victoire au parti au pouvoir, lors des prochaines élections législatives. Après, l’installation des sections, suivra celle des comités de base. SN/FSS