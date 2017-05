Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Réhabilitation de l’école communale de Ngouéma à Oyem OYEM, 21 Mai (AGP)- Erigés en 1954, les bâtiments abritant l’école publique communale de Ngouéma, dans le 2e arrondissement de la commune d’Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, viennent de subir une cure de jouvence. La cérémonie solennelle de remise des clés a été effectuée, samedi, par la ministre des Eaux et Forêts et fille de la contrée, Estelle Ondo. Pour la bienfaitrice, les travaux, débutés en avril dernier, n’ont duré qu’un mois. Ils ont porté sur la réfection de trois bâtiments abritant les salles de classes, toilettes, toiture, plafond, et peinture ont été effectués par des techniciens en la matière. Ce travail, chiffré à 10.600.000 F CFA, a permis que les enfants reprennent les cours normalement dans leur école qui avait été ravagée par un orage d’une rare violence qui avait secoué la ville d’Oyem dans la nuit du 28- 30 mars dernier. ‘’Nous avons appris la destruction de cette école, voilà pourquoi j’étais venue voir la gravité de la situation et à mon retour de Libreville en parler au président de la République, chef de l’Etat et avec son aide les travaux ont débuté le plus rapidement possible, la seule chose que nous pourrions vous dire c’est d’en faire bon usage’’, a-t-elle dit. Au nom du directeur d’académie provinciale empêché, le chef de la circonscription scolaire du Woleu-Ntem- centre, Alphonse Doe Magongo, a remercié les plus hautes autorités du pays tout en demandant au ministre Estelle Ondo, à être leur interprète. ‘’Nous ne savons pas quoi dire parce que les mots nous manquent pour l’acte que vous venez de poser dans notre circonscription scolaire. Sachez aussi, que nous comptons sur vous pour d’autres actes, ’’a-t-il précisé. Signalons que la ministre, Estelle Ondo, avant de clore sa journée, a effectué une visité guidée à l’école publique communale de Mekaga, dans le 2e arrondissement de la commune où elle a pu inventorier les travaux à réaliser sur les bâtiments qui datent de 1951. AEE/FSS