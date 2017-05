Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Dialogue politique : Les rapports des commissions 3 et 4 remis au bureau du dialogue LIBREVILLE, 21 Mai (AGP)-Les commissions 3 et 4 ont procédé à la remise officielle de leurs rapports au Bureau du Dialogue politique. Ceux-ci ont été adoptés par acclamation par une plénière conjointe des deux commissions élargie à l’ensemble des membres du Bureau. Ces documents produits par les participants à ces commissions (opposition et majorité) intègrent un ensemble de propositions sur leurs thématiques respectives. Les commissaires sont parvenus à lever leurs points de divergence pour déboucher sur des recommandations consensuelles. Par ailleurs, les commissions 1 et 2 ont repris leurs travaux suite à la plénière conjointe qui s’est tenue samedi. Celle-ci a permis de lever les points de divergence entre les délégations, dont ceux du statut du Conseil national de la démocratie et certains aspects relatifs au rôle et aux missions de la Commission nationale électorale autonome et permanente (CENAP). La clôture du dialogue politique est annoncée pour le 25 mai prochain. SN/FSS