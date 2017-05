Agence Gabonaise de Presse

lundi 22 mai 2017 Célébration de la journée mondiale de la diversité culturelle à Libreville LIBREVILLE, 21 Mai (AGP)-Le ministre d’Etat, en charge de la Culture, Alain Claude Bilié-By-Nzé a donné, vendredi à Libreville, le coup d’envoi des manifestations commémoratives de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Célébrée cette année, en présence du représentant de l’UNESCO au Gabon, Vincenzo Fazzino et des 13 grands-mères indigènes venues du monde et du Gabon, par les Nations Unies sous le thème ‘’le rôle des femmes dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel pour la paix et le développement durable’’, cette journée avait pour objectif la mise en lumière les valeurs du vivre ensemble que recèle notre patrimoine en donnant la parole principalement à des femmes conservatrices vivantes de cet héritage. ‘’ La rencontre de ce jour rejoint parfaitement l’ambition nourrie par cette célébration, celle de la rencontre des cultures, de la paix et de la tolérance. Car notre pays, en choisissant pour emblème de la République une femme allaitant un enfant, a voulu mettre la femme au centre du développement en la magnifiant dans son rôle à la fois de porteur de vie de transmission et de transmission de valeur et de connaissance’’, a souligné le ministre d’Etat de la culture. L’UNESCO considère la diversité culturelle comme un élément essentiel des sociétés dynamiques qui introduit des idées et des perspectives nouvelles qui enrichissent notre existence à d’innombrables égards, permettant de croitre et de nous épanouir en la situant comme une salle de classe diverse sur le plan culturel qui est non seulement plus inclusive, mais qui encourage l’apprentissage et la réussite des élèves. Ainsi donc, Vincenzo Fazzino a rappelé les ambitions de l’UNESCO en proclamant le 21 mai de chaque année, la journée de la diversité culturelle. SM