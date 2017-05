Agence Gabonaise de Presse

lundi 22 mai 2017 Un projet de construction d’un barrage hydroélectrique dans l’Ogooué Ivindo LIBREVILLE, 22 Mai (AGP)-Ce projet a été au centre de l’audience que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a accordée à Riyad, dimanche, à une délégation d’hommes d’affaires russosaoudienne conduite par M. Laheq Ghannam Outibi du groupe Rayat al-Mulabi (Arabie saoudite), associé à Yug-Neft (Russie). Selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle, cet échange a permis de faire le point sur un projet de construction d’un barrage

Hydroélectrique aux chutes de Tsengue-Leledi (4 km en amont du confluent

Ogooué-Ivindo au nord-Est du Gabon) que financeraient des fonds souverains et des banques russes. Il faut rappeler qu’un premier protocole d’accord avait été signé avec le Gouvernement gabonais en juillet 2015, tandis qu’un second, signé avec l’actuel ministre de l’Eau et de l’Energie, Guy Bertrand Mapangou, ouvre la voie aux études d’impact et de faisabilité. Ce site avait été identifié comme prometteur dès les années soixante par Electricité de France. L’audience accordée aux hommes d’affaires russosaoudiens par le président Ali Bongo Ondimba s’est tenue en marge de l’ouverture du sommet islamique

Arabo-américain, auquel il a pris part, à l’invitation du ‘Gardien des deux Saintes Mosquées’, Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud. SN/FSS