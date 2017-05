Agence Gabonaise de Presse

mardi 23 mai 2017 La 45ème édition de la fête nationale du Cameroun célébrée dans l’unité à Ambam BITAM, 22 Mai, (AGP) : Afin de témoigner de la santé des relations bilatérales entre le Gabon et le Cameroun, le préfet du département du Ntem (Nord), Boniface Fougues et une importante délégation gabonaise ont pris part, le week-end écoulé dans la ville d’Ambam (sud du Cameroun), à la célébration du 45ème anniversaire de la fête nationale de ce pays. Le 45ème anniversaire de la fête de l’unité, célébré le 20 mai au Cameroun, sous le thème " Armée en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité’’, a été l’occasion pour tous les camerounais de se lever comme un seul homme, pour commémorer cette date. Au cours de la parade militaire à la place des fêtes d’Ambam, l’on a pu noter une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont pris part à ce défilé militaire. Les populations venues de l’Est, du Sud, du littorale, et du nord ont marqué de leurs présences à cette cérémonie. Le défilé civile a, quant à lui, présenté la culture camerounaise dans toute sa diversité. "Je suis satisfait du déroulement de cette fête, une fois de plus, au cours de ces deux heures de défilé militaire et civile, les camerounais ont montré qu’ils étaient unis. Nous sommes également fiers des relations que nous entretenons avec nos frères du Gabon, qui ont d’ailleurs répondu à cette invitation’’, s’est réjoui le préfet d’Ambam, Jean Roger Baourou. Pour le préfet de Bitam, Boniface Fougues, ’’ce 45ème anniversaire m’a permis à moi et à ma délégation d’apprécier le chef d’œuvre du barrage électrique de Menvele. Nous venons de nous rendre compte de l’union qui existe entre les peuples au cours de ce défilé’’, a-t-il indiqué. Arrivée à Ambam, vendredi dernier, la délégation gabonaise a eu droit à une escapade, au barrage Menvele. En soirée, ils ont assisté à la soirée culturelle. Après le défilé, ils ont assisté un match de football opposant les vétérans aux forces des armées et des polices. Le match a été remporté par les vétérans après une séance des tires aux buts de 4 contre 3. TM/ FSS