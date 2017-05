Agence Gabonaise de Presse

mardi 23 mai 2017 Une délégation de l’Assemblée populaire nationale de Chine à Libreville LIBREVILLE, 23 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience, lundi, le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Ji Bingxuan. Au cours de leur entretien, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont échangé leurs points de vue sur des sujets d’ordre politique, économique et commercial ainsi que sur les moyens de consolider davantage les rapports d’amitié et de coopération entre les deux pays. Pour le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, il faut « encourager activement les entreprises chinoises à investir et à monter leurs affaires au Gabon ». Conduit au palais présidentiel par le président de l’Assemblée nationale, M. Richard Auguste Onouviet, Ji Bingxuan était accompagné, pour cette rencontre avec le chef de l’Etat, d’une forte délégation de parlementaires de la République populaire de Chine. Outre la présidence de la République, la délégation chinoise a été également reçue à au sénat et à l’Assemblée nationale. Il faut rappeler que le Gabon et la Chine entretiennent d’excellentes relations de coopération dans plusieurs domaines. Celles-ci datent de plus de 30 ans. SN/FSS