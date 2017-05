Agence Gabonaise de Presse

mercredi 24 mai 2017 Dialogue politique : Fin des travaux en commissions de la phase politique LIBREVILLE, 24 Mai (AGP)-Après la troisième et quatrième commission la semaine dernière, le tour est revenu, lundi, aux commissions 1 et 2 de remettre leurs rapports au Bureau du Dialogue politique à l’occasion d’une plénière conjointe. À l’instar des conclusions des commissions 3 et 4, ces rapports ont été adoptés par acclamation des membres du Bureau. Les nombreux points de divergence observés lors de leurs discussions ont pu être levés avec le concours du Bureau. Vendredi dernier, les commissions 1 et 2 s’étaient réunies autour d’une plénière spécifique aux questions qui les opposaient. L’adoption de leurs rapports marque la fin des travaux des quatre commissions de la phase politique. La journée du mardi 23 mai a été consacrée à la rédaction des actes du Dialogue politique. Ce mercredi, le Bureau va se réunir avant l’adoption du rapport au cours d’une plénière. La signature des actes du Dialogue politique viendra clôturer cette journée. Le tout sera couronné par la cérémonie de remise du rapport final du Dialogue politique au Chef de l’Etat, prévue le vendredi 26 mai 2017 au palais de la Présidence de la République. SN/FSS