Agence Gabonaise de Presse

mercredi 24 mai 2017 Réhabilitation et dotation en matériels du Centre hospitalier régional d’Oyem OYEM, 24 Mai (AGP)-Le directeur général du centre hospitalier régional d’Oyem, (CHRO), Eliott Befame est revenu, mardi au cours d’un point de presse, sur la récente réhabilitation de la structure dont il a la charge, affirmant que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, vient de doter l’hôpital de matériels nécessaires à son fonctionnement. La réhabilitation du Centre hospitalier régional d’Oyem a été rendue possible grâce à la volonté du président gabonais qui, selon le patron du CHRO, fait des efforts malgré la crise économique qui sévit dans le monde entier en général et au Gabon en particulier. ‘’Nous pouvons être fiers car, notre hôpital vient d’être réhabilité et équipé en matériels dans tous les services. Une pharmacie digne de ce nom vient d’être érigée sur le site, à cet effet, nos produits pharmaceutiques vont être bien conservés dans un bâtiment climatisé’’, a-t-il indiqué. En abordant l’épineux problème des primes qui font souvent du bruits au sein du CHRO, Eliott Befame, a précisé à l’assistance que le service de la comptabilité ne peut pas effectuer des bons d’engagement si la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) n’a pas encore viré de l’argent au trésor public. ‘’Il faut comprendre que la majorité des gabonais se font actuellement soigner par les cartes de la CNAMGS, qui est le principal partenaire de cet hôpital, et à cet effet, si cette caisse ne paye pas via le trésor provincial, il serait difficile pour la direction générale dont j’ai la charge de délivrer des bons d’engagement pour les primes. Nous devons arrêter de dire que le directeur général détourne de l’argent qu’il ne voit même pas. Il convient de préciser que la CNAMGS, lors des paiements des factures, vire de l’argent au trésor provincial et non au directeur de l’hôpital’’, a-t-il précisé. AEE/FSS