Agence Gabonaise de Presse

vendredi 26 mai 2017 Dialogue politique : Le facilitateur envoyé par l’Union africaine reçu à la Présidence LIBREVILLE, 25 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu, mercredi en audience, le Pr. Mohamed El Hacen Ould Lebatt, envoyé par l’Union africaine (UA) en mission d’appui et de facilitation du dialogue politique. A 48h de la clôture officielle de ces assises qui se tiennent dans notre pays depuis près de deux mois, le chef de l’Etat et son hôte ont échangé sur la mission au Gabon de l’ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères. « Durant mon séjour au Gabon, nous avons essayé d’apporter une contribution positive au dialogue, en discutant avec la majorité et l’opposition incluant celle qui n’a pas pris part au processus. Nous avons également plaidé en faveur d’une démarche qui débouche sur des résultats positifs qui favorisent la recherche continue du dialogue et du compromis entre les forces politiques du pays », a déclaré le Pr. Mohamed El Hacen Ould Lebatt à l’issue de l’audience. Pour rappel, le dialogue politique, initié par le président de la République, a vu la participation de 52 partis politiques sur les 58 reconnus. SN/FSS