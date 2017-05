Agence Gabonaise de Presse

vendredi 26 mai 2017 Les militaires gabonais outillés avant leur engagement pour la Centrafrique LIBREVILLE, 25 Mai (AGP)-Dans le cadre de la fin de la préparation opérationnelle du bataillon des forces armées gabonaises avant son déploiement en République de Centrafrique au sein de la MINUSCA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique), une cérémonie de remise des diplômes a été organisée le mercredi au camp de Gaulle à Libreville. Cette remise de diplômes fait suite à une formation de préparation opérationnelle (combat en forêt, secourisme, droit international…) organisée par les Éléments Français au Gabon. Le bataillon gabonais, qui va rejoindre prochainement la MINUSCA afin de maintenir une situation sécuritaire stabilisée en Centrafrique, vient de terminer la dernière étape de sa formation opérationnelle au sein du camp de Gaulle à Libreville. Les derniers modules du stage ont été validés au camp de Gaulle au sein des EFG (Éléments Français au Gabon). En effet, les EFG complètent la formation des militaires des pays partenaires de la Communauté Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) durant leur mise en condition avant engagement dans des opérations intérieures ou extérieures. A ce titre, près de 8400 stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de 200 stages hautement spécialisés. Ces soldats (hommes et femmes) des Forces Armées Gabonaises ont ainsi suivi une formation de plusieurs semaines sur le combat en forêt, le secourisme de guerre, le droit international, la lutte contre les engins explosifs improvisés… et sont parfaitement opérationnelles pour leur futur engagement en Centrafrique. Afin de marquer symboliquement cette étape, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée mercredi 24 mai 2017 à 11h00 au camp de Gaulle sous la présidence du général de Kersabiec, commandant les Éléments Français au Gabon (EFG) et en présence du général Bibaye, chef d’état-major général des forces armées gabonaises. SN/FSS