Agence Gabonaise de Presse

vendredi 26 mai 2017 Fête des mères : Le couple présidentiel en communion avec les épouses des forces de Défense et de sécurité LIBREVILLE, 26 Mai (AGP)-A l’invitation des femmes des personnels des Forces de défense et de sécurité, le président de la République, Ali Bongo Ondimba et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, ont pris part à un barbecue organisé au camp Aïssa, dans le cadre de la célébration anticipée de la fête des mères. Accueilli pour la circonstance par le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, et le ministre de la Défense, M. Etienne Massard Kabinda, c’est sur la place d’armes du camp Aïssa que le bouquet de fleurs pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel leur a été remis. La présidente d’honneur, Mme Sabine Massard et la présidente de l’Association des Epouses des Personnels des Forces de Défense et de Sécurité ont ensuite prononcé leurs discours devant près de mille personnes. Le chef de l’Etat et la Première dame ont tenu par leur présence à rendre un hommage mérité à ces femmes qui apportent au quotidien un soutien indéfectible à leurs époux, nos soldats, impliqués dans des missions sensibles pour garantir la paix et la sécurité au Gabon et au-delà de nos frontières. « Chers femmes, chers mamans, mieux que quiconque, je comprends vos angoisses. Voir partir son époux tous les jours et ne sachant pas s’il va rentrer. Voir vos enfants devenir orphelins parce que votre mari a choisi le métier de défendre la nation et la paix n’est pas une chose facile. C’est pourquoi la nation toute entière doit reconnaissance aux forces de défense et de sécurité, mais au-delà aussi à leur famille, au premier rang desquelles, leurs épouses », a déclaré le président de la République. Occasion également pour le chef de l’Etat et son épouse de montrer, en cette décennie de la femme, leur attachement à la notion de famille et aux valeurs présentes dans cette cellule, à savoir : les valeurs d’union et de soutien mutuel. Enfin pour montrer leur gratitude à leurs hôtes du jour, les épouses des personnels des Forces de défense et de sécurité ont offert des présents au couple présidentiel avant de partager avec eux le repas préparé par leur soin pour cet événement. SN/FSS