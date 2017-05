Agence Gabonaise de Presse

samedi 27 mai 2017 Une ONG offre des box à poubelle à la mairie de Bitam BITAM, 26 Mai, (AGP)- L’Union des jeunes de la commune et du département du Ntem (UJCDN) ont procédé, mercredi à Bitam (Nord), à la cérémonie de livraison des box à poubelle à la mairie de ladite ville. En réceptionnant les box des mains des jeunes de l’UJCDN, le maire de la commune de Bitam, Obiang Nze Beyeme, ému et surpris par le caractère du don, a exprimé sa satisfaction. "Grande est ma surprise, parce que je m’attendais à avoir des bacs à poubelles et non des box. Je tiens à vous féliciter au nom de la mairie et à celui de la population à qui j’exhorte de faire un bon sage de ces locaux’’, s’est-il réjoui. L’édile de Bitam a ensuite exhorté sa population au respect des heures des dépôts des ordures inscrites sur les box. Tout en les suggérant de mettre leurs ordures dans des sachets poubelles ou des sacs et les déposer dans les box. Pour le représentant de l’UJCDN, Abessolo Moubelet, son association fournit des solutions relatives au bien être commun sans participer directement au pouvoir politique ni de tenter de le conquérir. C’est une organisation de droit privé, indépendante. C’est un cercle de réflexion qui propose des suggestions d’ordres politique, économique et sociale. ’’Nous avons voulu, par ce vaste projet qui débute ici, offrir à la population des poubelles descentes, fermées et de pouvoir changer le système de stockage des ordures à l’intérieur de la ville’’, a indiqué Abessolo Moubelet. Il faut indiquer que deux sites ont été choisis pour ériger ces box à poubelle à savoir au centre ville (quartier Est) et au carrefour Mbatoua. TM/FSS