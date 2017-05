Agence Gabonaise de Presse

dimanche 28 mai 2017 Plus de 260 millions pour le budget primitif du Conseil départemental du Ntem (Nord), exercice 2017 BITAM, 27 Mai (AGP)-Le conseil départemental du Ntem (Nord) a procédé, samedi, à l’examen et au vote du budget primitif de l’exercice 2017 qui s’élève à 262 459 583 F CFA. Ce budget primitif a été approuvé par 23 conseillés sur les 24 présents à ce conseil. La session budgétaire du conseil départemental du Ntem a été dirigé par son président, Alfred Mémine me Zué, en présence du maire de la commune de Bitam et des auxiliaires de commandement. Au cours de cette session ordinaire, plusieurs points, inscrits à l’ordre du jour, ont été examinés puis voté à main levé par les conseillés. Après le vote, le tour est revenu aux délibérations des différentes correspondances adressées au conseil départemental par l’un des conseillés. S’agissant de la correspondance sur le recrutement du personnel médical pour le dispensaire de Bikondom, les conseillés n’ont pas approuvé cette correspondance, et ont dit étudier la question. Pour ce qui est de la correspondance sur la prise en charge et de l’entretien en carburant et fourniture du réseau d’adduction d’eau de Bikondom, la correspondance a été mise en instance. En dernier ressort, les conseillés en validé la mise en place de l’association des conseillés locaux de lutte contre le sida. TM/FSS