Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 29 Mai (AGP)-Après l’installation des vingt trois sections relevant des quatre fédérations du parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, le secrétaire fédéral de la troisième fédération du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, Henri Paul Nanh Bioghé a échangé, samedi, avec l’ensemble des structures de base sous sa tutelle pour fixer le cap de travail avant leur descente sur le terrain.

Au cours de cette rencontre, il s’est agi de fixer et de donner des orientations de travail à l’ensemble des sections conduites par leurs différents responsables avant leur déploiement sur le terrain.

« Il me plaît de vous cadrer et donner des orientations relatives aux objectifs à atteindre, cela conformément aux pouvoirs que me confèrent les statuts du parti. Chacun des membres doit connaître sa tâche dans la structure fédérale », a dit le secrétaire fédéral avant de décliner les missions et les responsabilités des uns et autres dans une fédération et d’une section.

Tout en rappelant l’objectif de la réunion, Henri Paul Nanh Biloghé a insisté sur l’obligation des résultats de la descente des sections sur le terrain.

« Je suis satisfait que le quorum ait été atteint, car cette réunion était une rencontre de cadrage et d’orientation aux secrétaires dernièrement installés. On juge le maçon au pied de mur et nous les attendons au pied mur », a-t-il dit avant de poursuivre que « ce que j’attends des sections c’est qu’ils ratissent large, qu’ils attirent davantage du monde dans notre fédération pour faire en sorte qu’au sortir des prochaines échéances électorale à venir, nous n’ayons plus des problèmes d’antan », a-t-il dit.

Pour sa part, l’un des secrétaires de section, Aimé Kévin Lémina s’est dit optimiste quant à leur descente à venir sur le terrain.

« Le contexte qui est le nôtre est celui de la reconquête liées aux différents sièges notamment les députations, les sénatoriales, etc. Mais l’objectif suivant est la députation. Notre tâche est de fédérer, de mobiliser davantage tous les jeunes indécis qui n’ont pas encore compris la nécessité de redonner confiance au distingué camarade président afin que la haute hiérarchie puisse regarder à nouveau le deuxième arrondissement par la promotion des cadres. Nous sommes engagés à rompre le silence pour faire en sorte que désormais la revitalisation, la régénération prônée au séminaire d’Arambo soit quelque chose de palpable dans notre arrondissement », a-t-il affirmé tout en indiquant qu’ils entretiendront un langage objectif sur les travaux réalisés par le président de la République en sept ans.

Le secrétaire fédéral a procédé à la remise des récépissés aux militants qui se sont fait enrôler lors de la campagne d’adhésion lancée il y a plusieurs mois ainsi que le règlement intérieur et le statut aux responsables de sections.

SN/FSS