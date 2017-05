Agence Gabonaise de Presse

lundi 29 mai 2017 Une coopérative en appui aux promoteurs agricoles gabonais LIBREVILLE , 29 Mai (AGP)-La coopérative des professionnels des métiers (COMEPRO), une organisation à but non lucratif et spécialisée dans la création des activités génératrices de revenus, s’est rendu, samedi dernier dans la commune d’Akanda, pour mobiliser plusieurs gabonais autour du projet d’un jeune gabonais engagé sur la production et la commercialisation des œufs. La visite effectuée par la coopérative des professionnels des métiers avait pour objectif d’aller constater la dimension du projet, son engagement afin de voir comment mobiliser les autres gabonais pour l’aider et l’accompagner dans le développement projet. « Nous avons eu un membre qui a bénéficié de plus 4 hectares de terrain avec un site aménagé de 1500 poussins aujourd’hui qui sont en phase de production. Notre contribution va consister à l’aider à quitter de la phase de production à la phase de commercialisation, ensuite à faire l’extension parce que la demande en matière d’œufs est forte. Nous voulons quitter d’une production de 30.000 œufs et multiplier ce chiffre par 10 pour contenir la demande. En conséquence, notre première participation vise à mobiliser les gabonais autour des projets agricoles, et faire de ce projet, une véritable industrie sinon la 1ère industrie en matière de la production d’œufs managée pour les gabonais », a dit le responsable de COMEPRO, Abbas Nziengui Mabika. Ce projet est le fruit du partenariat entre l’Etat gabonais et l’agence française de développement (AFD) dans le cadre du projet de développement de l’investissement agricole du Gabon qui se trouve dans la ceinture verte d’Akanda plus précisément dans le périmètre agricole du Boulobokouet. L’AFD a une contribution financière. Elle finance l’institut gabonais et d’appui au développement (IGAD) qui aménage les sites attribués par l’Etat. L’IGAD aménage les sites à la dimension des projets. Basée dans la commune d’Owendo, COMEPRO est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la création des activités génératrices de revenus SN/FSS