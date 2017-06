Agence Gabonaise de Presse

jeudi 1er juin 2017 Le budget du conseil municipal d’Oyem arrêté à plus de 632 millions de FCFA OYEM, 31 Mai (AGP)- Le conseil municipal de la commune d’Oyem, le chef- lieu de la province du Woleu-Ntem, a arrêté son budget primitif, mardi, en recettes et dépenses à la somme de 632.480.867 FCFA contre 743.619.217 FCFA pour l’exercice précédent, soit une de baisse de 140.485.518 FCFA. Après examen minutieux des comptes, le budget a été voté à l’unanimité par les 29 conseillers présents et sept représentés par des procurations, soit un total de 37 conseillers des 39 que compte le dit conseil. Dans son propos liminaire, l’édile de la commune, Vincent Essono Mengue, a souhaité une franche collaboration entre toutes les composantes du conseil notamment, le parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) et les indépendants (Opposition). Outre l’examen et l’adoption du budget primitif, les conseillers municipaux ont voté cinq délibérations autorisant le maire à construire le bâtiment devant abriter la mairie du 1er arrondissement ; à la dénomination des quartiers de la commune ; à la journée culturel du Mvet ; à procéder à la réforme du matériel roulant et à la lutte contre le VIH/ sida. Rappelons que le conseil municipal d’Oyem compte 39 conseillers dont 22 indépendant (Ex UN, opposition) et 17 du parti démocratique gabonais. (PDG au pouvoir) AEE