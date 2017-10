Agence Gabonaise de Presse

mardi 26 septembre 2017 Les membres du gouvernement soumis à une évaluation LIBREVILLE, 26 Septembre (AGP)-Le nouveau porte parole de la présidence de la République, Ike Ngouoni Aila Oyouomi a déclaré lundi à Libreville que le président de la République procédera désormais à l’évaluation des membres du gouvernement en charge de mettre en exécution la politique destinée aux populations gabonaises. "Désormais le président de la République aura un regard et une action plus suivis du gouvernement, des ministres quant à leurs résultats. Un des aspects du dernier séminaire gouvernemental était de faire en sorte que les membres du gouvernement puissent, chacun d’entre eux, à partir de la feuille de route qui a été présentée au Premier ministre, décliner une feuille de route sectorielle. C’est sur cette base factuelle et concrète que seront évalués les ministres. Et c’est dans cet esprit, avec les préoccupations des gabonaises et des gabonais que le chef de l’État effectuera son évaluation de l’action de chacun des membres du gouvernement", a-t-il dit lors de sa première conférence de presse. Abordant le niveau des relations de coopération entre le Gabon et la France, Ike Ngouoni Aila Oyouomi a affirmé que celles-ci ne souffrent d’aucun nuage. " Je peux vous rassurer que les relations entre le président Ali Bongo Ondimba et le président français Emmanuel Macron sont cordiales. Elles sont très également efficaces puisque le thème qui a fait l’objet de la rencontre à New-York était de se mobiliser sur les enjeux des changements climatiques. Les relations entre les deux hommes sont normales et très cordiales. On a pu le voir très régulièrement avec les communications régulières entre les différents États. Il n’y a aucun problème de ce point de vue. Rassurez-vous que lors de l’échange entre les chefs d’États aux États-Unis était sérieux. Ils travaillent. Tout le monde sait la place et l’importance du Gabon dans le combats des changements climatiques. Le chef de l’État français qui mène une initiative que le Gabon encourage dans le cadre du pacte mondial pour l’environnement, sait très bien qu’il peut compter sur le Gabon et sur son président Ali Bongo Ondimba, pour être un contributeur décisif dans la lutte contre les changements climatiques", a-t-il déclaré. En outre le porte parole de la première institution du pays a rappelé que la résolution des eurodéputés contre le Gabon n’ont aucun caractère "contraignant". Avec pour rôle d’entretenir les médias sur les activités du chef de l’État, Ike Ngouoni Aila Oyouomi a rappelé que son rôle consistera à faire de la pédagogie dans son rendu pour éclairer l’opinion sur les décisions du président de la République, pour une meilleure compréhension au sein de l’opinion. SN/FSS