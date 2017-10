Agence Gabonaise de Presse

mercredi 27 septembre 2017 Des hommes d’affaires danois veulent investir dans le domaine de l’énergie éolienne au Gabon LIBREVILLE, 27 Septembre (AGP) - Une délégation d’hommes d’affaires danois du groupe " Hybrid power system group" a exprimé lundi à Libreville sa volonté d’investir dans le domaine de l’Énergie éolienne au Gabon. Le groupe Hybrid power system group est venu proposer au gouvernement le système de production d’électricité qu’il entend mettre en place au Gabon. " Nous sommes venus, à l’invitation du gouvernement, proposer notre système de production d’électricité à base de l’eau, du vent et soleil dont dispose le Gabon, en vue de permettre à plusieurs ménages de l’arrière pays d’accéder à l’électricité. Nous envisageons fournir de l’énergie solaire, éolienne et de gaz ainsi que des installations, la maintenance, l’entretien, le transfert de technologies et des services connexes dans ce domaine qui pourront aider les différentes institutions, entreprises et ONG de la République gabonaise", a fait savoir Jesper Nielsen, le chef de la délégation. Outre l’investissement au Gabon, ces hommes d’affaires procéderont également à un transfert de technologie afin d’aider le Gabon à se doter des sociétés capables de "rivaliser" avec d’autres entreprises compétitives dans le même domaine. De même, le système prévoit 3600 emplois. M. Jesper Nielsen a rappelé que le choix du Gabon est motivé par la vision politique du président Ali Bongo Ondimba avec le pilier "Gabon Vert" contenu dans son programme politique. Le groupe danois veut débuter ses activités par l’Estuaire et le Haut Ogooué avant de s’étendre dans tout le pays. Au terme de leur visite au Gabon, le group danois a exprimé sa satisfaction, au regard des résultats des échanges avec le gouvernement gabonais. SN/FSS