Agence Gabonaise de Presse

mercredi 4 octobre 2017 Le gouvernement gabonais en discussion avec les ambassadeurs de l’UE LIBREVILLE, 4 Octobre (AGP)-Les membres du gouvernement, conduits par le ministre des Affaires étrangères, Noël Nelson Messone, ont rencontré, mardi à Libreville, une délégation d’ambassadeurs de l’Union européenne accrédités en République gabonaise. « Les ministres des Affaires étrangères, Noël Nelson Messone, de l’Intérieur, de la Défense nationale, Etienne Massard Kabinda et celui en charge des Relations avec le parlement, Blaise Louembé, se sont réunis, mardi à Libreville, avec une délégation d’Ambassadeurs de l’Union Européenne accrédités au Gabon dans le cadre du dialogue intensifié entre les deux partenaires », a-t-on appris, rappelant que « l’accord de Cotonou permet ce genre de rencontres périodiques dans ses dispositions ». Pour le ministre Noël Nelson Messone, il est question de mettre la sérénité entre les deux parties, au sortir de la dernière élection présidentielle de 2016. « Il faut créer les conditions d’un dialogue serein entre l’Union européenne et un pays comme le Gabon. Ce qui est important pour nous, c’est que nous avons démarré cet exercice de dialogue politique intensifié. Nous avons tenu une première session, nous sommes à la deuxième session. On aura certainement d’ici là des divergences, mais on aura certainement aussi des points de convergence qui nous permettront d’avancer dans les recommandations issues, à la fois du Dialogue politique d’Angondjé, mais qui sont aussi issues du rapport qu’a fait l’UE au terme de l’élection présidentielle », a-t-il déclaré. Rappelons que cette rencontre relève de « l’accord de Cotonou » qui permet ce genre de rencontres périodiques dans ses dispositions. Il est prévu deux dernières rencontres pour faire le point des discussions en vue d’évaluer les points d’accord et de désaccord. La relation de coopération entre l’union européenne et le Gabon touche plusieurs domaines dont économique et commercial. SN/FSS