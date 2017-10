Agence Gabonaise de Presse

vendredi 6 octobre 2017 Lutte contre le VIH/Sida : le Gabon félicité pour son engagement LIBREVILLE, 5 Octobre (AGP) - Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba a reçu, jeudi à Libreville, la directrice pays du Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), Madame Françoise Ndayishimiye qui est venue saluer les efforts du Gabon dans lutte contre cette pandémie. « Au cours de ce premier entretien avec le chef de l’Etat, depuis sa prise de fonction en juin dernier, la diplomate onusienne a tenu à féliciter le Gabon pour son avant-gardisme dans la prise en charge des personnes atteintes du VIH/Sida. En effet, Mme Ndayishimiye a souligné que le Gabon finance à 95% le traitement des patients contre 30% dans les pays de la sous-région », indique un communiqué de la présidence. Les deux personnalités ont également abordé les perspectives du partenariat entre le Gabon et l’ONUSIDA, en vue de venir à bout de la propagation du VIH/SIDA. « Mme Ndayishimiye entend renforcer le partenariat technique entre l’ONUSIDA et le Gabon et poursuivre les efforts communs en vue d’éliminer la propagation du VIH. L’hôte du chef de l’Etat ambitionne également d’atteindre les 90-90-90 au Gabon, à savoir : 90% de personnes dépistées, 90% des personnes infectées par le VIH dépistées sous traitement anti rétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral suivies afin d’atteindre une charge virale indétectable », a conclu le communiqué. Le gouvernement gabonais est engagé dans la lutte contre le VIH/SIDA dans la prise en charge des malades avec la baisse des prix des antirétroviraux décidée par le président de la République. A cela s’ajoute des multiples campagnes de sensibilisation des populations. SN/FSS