Agence Gabonaise de Presse

vendredi 6 octobre 2017 Le commandant du navire militaire médical chinois reçu au palais présidentiel LIBREVILLE, 5 Octobre (AGP) - Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu mercredi en audience le Contre-amiral Guan Bailin, Commandant du navire militaire médical chinois « l’Arche de la paix », en escale à Libreville pour administrer des soins aux populations gabonaises dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Chine. Le Commandant du navire chinois, accompagné de l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Sun Jiwen, est venu non seulement présenter sa mission de trois jours après son entame au Gabon, mais aussi remercier le chef de l’Etat gabonais et les populations gabonaises pour leur accueil en terre gabonaise. Le Contre-amiral a saisi cette occasion pour inviter officiellement Ali Bongo Ondimba à visiter le navire. À quai au port d’Owendo depuis dimanche dernier pour une durée d’une semaine, cet hôpital flottant fournit des services médicaux gratuits à la population gabonaise. Fruit du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine, cette opération, qui fournit aux populations des soins en médecine générale et spécialisée, mobilise plus de 600 médecins et infirmières. SN/FSS