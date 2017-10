Agence Gabonaise de Presse

samedi 7 octobre 2017 Signature d’une convention pour l’ouverture d’un incubateur de la filière bois à Nkok LIBREVILLE, 6 Octobre (AGP) - Le ministre des Petites et Moyennes entreprises et Petites et Moyennes industries, Biendi Maganga Moussavou a présidé vendredi, à la zone économique spéciale de Nkok, la signature d’une convention relative à la mise sur pieds d’un incubateur pour permettre aux jeunes gabonais d’entreprendre dans la filière bois. Cette convention a été paraphée par le ministère des PME et PMI, l’agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), la zone économique spéciale de Nkok et l’entreprise Gabon Wood Hub qui va du reste accorder un espace pour cet incubateur. L’accord permet donc à Gabon Wood Hub de mettre à disposition un espace de 250m2 pour l’installation de l’incubateur de la filière bois dont l’objectif est de former au moins 20 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Le ministre Biendi Maganga Moussavou s’est réjoui de la concrétisation de la vision du président de la République. Tout en rappelant que l’implémentation des incubateurs à l’Institut national des sciences et de gestion, à l’université des sciences et techniques de Masuku, à l’université Omar Bongo, et dans le reste du pays, il a annoncé que les incubateurs de Mouila sur l’Agriculture, Port Gentil sur les hydrocarbures seront inaugurés en novembre prochain. Pour sa part, la directrice générale de l’ANPI, Nina Abouna a affirmé que cette dynamique va conduire à la création des startups dans la filière bois. Elle a rappelé que pour cette formation, il sera lancé un appel à candidature. La société Gabon Wood Hub a pris l’engagement d’accompagner le projet. Ce programme sera financé à hauteur de 119.792.920 francs CFA. SN/FSS