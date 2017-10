Agence Gabonaise de Presse

jeudi 26 octobre 2017 Prestation de serment de 15 nouveaux magistrats affectés au Conseil d’Etat LIBREVILLE, 26 Octobre (AGP) - Ces quinze nouveaux magistrats formés à l’école nationale de la Magistrature, dans l’ordre administratif, ont prêté serment, mercredi à Libreville, au cours d’une cérémonie présidée par le premier président du Conseil d’Etat, Martin Akendengué. « Je le jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat », ont-ils déclaré chacun, main droite levée. S’adressant aux nouveaux assermentés, le premier président de Conseil d’Etat, Martin Akendengué a demandé à tous d’exercer dans la crainte de Dieu et des justiciables. « Votre serment vous expose donc désormais, non seulement au jugement des hommes, mais aussi au jugement de Dieu », a-t-il dit tout en appelant les nouveaux magistrats à faire de « vérité », d’ « indépendance » d’ « impartialité » de « loyauté » dans l’exercice de leurs fonctions. « Sachez que la justice ne peut être assurée et respectée que si les magistrats jouissent d’une totale indépendance inspirant confiance à la Nation. Mais cette indépendance ne trouve pas seulement sa sauvegarde dans les institutions chargées par la loi de la garantir. Elle dépend aussi et surtout de nous-mêmes les magistrats qui devons nous montrer en tout temps soucieux de la conserver, de la protéger et d’éviter tout acte, toute parole susceptible de jeter le doute sur notre impartialité », a-t-il martelé, avant de rappeler le rôle du juge administratif : instruction du procès entre l’administration dans ses rapports avec ses administrés. Pour sa part, le commissaire général à la loi, Henriette Mengue, a appelé les nouveaux magistrats à la rigueur dans l’application de la loi. « Tout en maintenant le principe de primauté à la loi, il vous appartient de protéger des particuliers contre l’arbitraire de l’Administration, de contrôler la régularité juridique de l’action administrative. Ne cherchez pas à plaire, ni à déplaire. Le juge par nature et par sa fonction fait beaucoup des mécontents. Vous serez l’objet des critiques et quelques fois même l’objet de véritables tentatives de déstabilisation. Mais pour vous, ce sera la preuve que vous tenez bien votre rôle, le glaive levé et la balance égale entre tous. Que vous accomplissez votre devoir conformément à la loi », a-t-elle déclaré. Outre la prestation de serment des 15 jeunes magistrats, cette cérémonie a été également marquée par l’installation de trois hauts magistrats nommés le 13 octobre dernier, lors du conseil supérieur de magistrature, présidé par son président, Ali Bongo Ondimba. Il s’agit notamment de Madame Yolande Aléwina promue président de chambre, de M. Joachim Mintsa Mi Ondo en qualité de conseiller d’Etat, ainsi que de Madame Michelle Igwera Aniva élevée au rang de commissaire à loi. Devenue conseil d’Etat en 2000, cette institution n’était qu’une cour d’appel administrative depuis 1994. Mais avant, elle fut sous l’autorité de la défunte Cour suprême. Elle a pour rôle essentiel de juger les litiges qui opposent l’administration et ses administrés. SN/FSS