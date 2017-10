Agence Gabonaise de Presse

vendredi 27 octobre 2017 Le FMI s’engage à soutenir le Gabon LIBREVILLE, 26 Octobre (AGP) - Une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par son chef de division adjoint du département Afrique, Alex Ségura-Ubiergo, a exprimé, mercredi à Libreville, sa satisfaction dans la mise en œuvre du plan relance économique au Gabon. Occasion pour ce dernier de réaffirmer l’engament de l’institution financière internationale à soutenir l’Etat gabonais en vue de surmonter la crise économique relative à la baisse du prix du pétrole. « Je peux assurer qu’à ce jour, le FMI est satisfait de la mise en œuvre du programme économique. Le FMI soutiendra les efforts consentis par l’Etat gabonais, dans le but de lui permettre de surmonter cette crise difficile due à la baisse du baril de pétrole », a indiqué le chef de division adjoint du département Afrique du FMI, au sortir de l’audience que lui accordée le ministre d’Etat, ministre du Budget et des Comptes Publics, Jean-Fidèle Otandault. Alex Ségura-Ubiergo a promis qu’il appuiera le dossier du Gabon dans ce sens. L’objectif étant de permettre un décaissement de plus de 400 milliards de F CFA dès novembre prochain et le reste des fonds en décembre. La suite des échanges entre les deux hommes a été axée, entre autres, sur la mise en œuvre du Plan de relance de l’économie (PRE), la qualité de la gestion des finances publiques, le récent paiement des primes aux régies financières, ainsi que sur les perspectives de croissance du Gabon, dont le ministre d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics a récemment soutenu qu’elle connaîtra une hausse de 3% en 2018. Jean-Fidèle Otandault a exprimé la gratitude du Gabon à l’endroit du FMI. « Vous êtes un bon partenaire pour le pays, et je tiens, au nom du gouvernement, à vous en remercier », a-t-il affirmé au chef de la délégation. Toutefois, le membre du gouvernement n’a pas manqué de rappeler aux représentants du FMI la nécessité pour son pays de percevoir le reste des fonds promis. Ce qui, a expliqué Jean-Fidèle Otandault, permettra de régler les dettes intérieures et extérieures, et de relancer l’économie. Présents à Libreville depuis le 23 octobre dernier pour une mission qui durera deux semaines, les représentants du FMI ont souhaité rencontrer le ministre d’Etat pour évoquer avec lui la crise économique que traverse le Gabon depuis plus de deux ans ainsi que les mesures prises par le Gouvernement pour l’endiguer. L’objectif de leur mission, a expliqué le chef de délégation, est d’aider les autorités à évaluer la situation économique du pays. Cette mission vise précisément à « revoir la mise en œuvre du programme économique du Gabon et les perspectives de croissance ; analyser les perspectives budgétaires ; voir la situation de la balance des paiements et les perspectives de l’économie du Gabon à moyen terme », indique la délégation du FMI. A noter que les partenaires financiers institutionnels du Gabon, dont le FMI, la BAD et la Banque Mondiale, lui ont accordé un appui financier de plus de 600 milliards de F CFA. Le crédit approuvé par le FMI, au titre de son mécanisme élargi de crédit, s’inscrit dans le cadre d’un accord triennal d’un montant de 386 milliards de F CFA. A ce jour, 31% des promesses de financement ont été décaissés, soit environ 200 milliards de F CFA. Il reste ainsi pour l’ensemble plus de 400 milliards de F CFA à percevoir. SN/FSS