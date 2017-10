Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 26 Octobre (AGP) - Les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais (PDG au pouvoir) de la province de la Nyanga (sud), se sont réunis, mardi à Libreville, autour du membre du bureau politique du département de la Douigny (Moabi), Josué Mbadinga Mbadinga pour une mise au point en prélude au conseil province du parti dans la localité.

Après l’ouverture des Conseils provinciaux dans l’Ogooué-Maritime par le Secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG), Éric Dodo Bounguendza, le week-end écoulé, le tour est revenu à la Nyanga.

En attendant la tenue du XIe Congrès extraordinaire du PDG, prévu les 9 et 10 décembre prochain, le membre du Bureau politique dudit parti dans la Nyanga, Josué Mbadinga Mbadinga, et trois de ses collègues membres dudit bureau, a convié, mardi à la Chambre de Commerce de Libreville, tous les membres du Conseil national, les cadres et sympathisants dudit parti en vue de la préparation de cet évènement qui aura lieu samedi prochain, à Tchibanga, chef-lieu de ladite province.

Le membre du Bureau politique de la Douigny (Moabi), Josué Mbadinga a été formel sur les dispositions à prendre en interne et sur les attentes espérées à l’issue des échanges qui prévaudront tout au long de ces conclaves. Il était question également, pour lui, d’apporter d’avantage des précisions sur les militants autorisés à prendre part aux rencontres de Tchibanga, conformément aux dispositions statutaires du PDG. Il s’agit, a-t-il indiqué, des membres du Bureau politique, du Conseil national, du Secrétariat exécutif ainsi que les Conseillers du distingué Président.

Josué Mbadinga Mbadinga a, au cours des échanges, demandé aux militants volontaires, désireux de prendre part au prochain Congrès et, surtout, pour ceux-là qui souhaitent se porter candidats aux différentes instances du parti, de bien vouloir se prononcer afin que leur candidature soit prise en compte à temps.

Il a ensuite rappelé que les militants qui seront pris en compte, par le parti, sont uniquement les militants locaux, ceux-là qui viennent des différents départements et autres circonscriptions locales et non ceux qui viendront de Libreville, selon des dispositions prises par le Secrétariat général de cette formation politique.

Le membre du Bureau politique n’a pas manqué de rappeler à ses camarades du parti qu’il n’y aura, dans le cadre du renouvellement du Bureau politique de ladite localité, qu’un seul membre (député) par siège en fonction du nombre de sièges disponibles. A cela, s’ajoute un supplément de deux sièges par province et cela toujours selon les dispositions du Secrétariat général, sans compter un autre forfait variable qui donne lieu à deux membres par chef-lieu de province.

« Jusqu’à présent on était à environ huit membres par fédération, mais aujourd’hui cette donne a changé. Il s’agit désormais de cinq (5) membres seulement par fédération », a-t-il précisé.

Au nombre des commissions prévues dans le cadre des travaux en conseil, six (6) ont été retenues par les instances dirigeantes du parti. Il s’agit des commissions : Politique générale et cadre institutionnel, Rapports membres PDG et les autres partis politiques et mouvements associatifs, Politique, Economique, Sociale, Culturelle et environnementale, Financement, Communication et marketing et rapports PDG et diaspora. Chaque militant a donc été invité, par l’orateur, en fonction du souhait de chacun, à s’inscrire dans l’une ou l’autre des commissions précitées.

Josué Mbadinga Mbadinga a achevé son propos en rappelant à l’assistance que la réussite de cet évènement dépendra de la volonté de tout un chacun à voir le parti se moderniser et se redynamiser. L’homme entend bien prendre la mesure de la responsabilité qui est la sienne en tant que doyen politique de la Nyanga.

Aussi, a-t-il demandé aux uns et aux autres de faire, en chacun, une forme d’introspection politique pour savoir « où nous allons, ce que nous faisons et ce que voulons », a-t-il souligné en insistant sur ce volet. « Certains ont fait des choix réfléchis, mais beaucoup se sont laissés distraire et égarer », a-t-il ajouté en faisant allusion au mauvais vent qui a récemment secoué le parti, avant de poursuivre en disant qu’« il est temps de penser à notre développement personnel et collectif en faisant le bon choix ».

