Agence Gabonaise de Presse

samedi 28 octobre 2017 Mémorandum d’entente entre l’Etat gabonais et le groupe chinois Huawei LIBREVILLE, 27 Octobre (AGP) - Le paraphe du protocole d’accord a eu lieu, vendredi à Libreville, entre le ministre en charge de la Communication et de l’Economie numérique, Alain Claude Bilié-By-Nzé et le représentant de Huawei Technologies Co Ltd et des filiales, M. Wang dong. Ce mémorandum d’entente entre dans le cadre de la transition numérique voulue par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles Ali Bongo Ondimba. L’objectif de cet accord est de permettre au Gabon de disposer d’ici à l’horizon 2025 d’une infrastructure numérique à travers la construction d’une dorsale nationale, d’un centre de données, d’un projet de ville intelligente et de systèmes d’information sécurisés destinés à favoriser la croissance d’une large gamme de e-services. Ces investissements apporteront à la République gabonaise une infrastructure digitale susceptible de favoriser le développement de son économie numérique. Partenaire du Gabon depuis 10 ans Huawei est présent dans 170 pays avec 880.000 employés. SN/FSS