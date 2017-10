Agence Gabonaise de Presse

samedi 28 octobre 2017 Communiqué final du Conseil des Ministres du 27 Octobre 2017 LIBREVILLE, 27 Octobre (AGP) - Sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni ce jour, Vendredi 27 Octobre 2017, à partir de 11 heures, au Palais de la Présidence de la République. Suite à la brillante participation de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, à la réunion de haut niveau préparatoire de la 23ème Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 23), le Conseil des Ministres a tenu à congratuler, de manière très vive, le Président de la République pour cet honneur renouvelé à notre pays, par Son Altesse Royale, le Prince Charles, Prince de Galles. Cette invitation à prendre part à ces assises organisées sous le thème : « Déforestation Zéro : l’avenir des chaînes d’approvisionnement de l’agroalimentaire d’ici 2020. Sommes-nous sur la bonne voie ? » vient ainsi, non seulement confirmer le leadership incarné par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, sur la scène internationale, s’agissant de cette problématique mondiale, mais également, exprimer la reconnaissance de la Communauté Internationale sur l’engagement et l’implication du Gabon dans la question du développement durable et des Changements Climatiques. Par la suite, le Conseil des Ministres a salué les efforts, en sa qualité de Président de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, pour la consolidation de la paix en République Centrafricaine (RCA) par la mise en œuvre de l’initiative africaine pour la paix et la réconciliation. Efforts soutenus par Son Excellence Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations Unies qui effectue une visite du 24 au 28 Octobre 2017, en République Centrafricaine. AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRAVAUXPUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Sur présentation du Ministre d’Etat, le Conseil des Ministres a adopté deux (2) projets de décrets :

•le projet de décret portant réorganisation de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI) ;

•le projet de décret fixant les Statuts de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI). Le premier projet de décret, qui porte réorganisation de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures, répond à la nécessité de recentrer les missions de l’ANGTI et de clarifier sa gouvernance. En ce sens, il apporte des changements aux articles 2, 3 et 4 du décret n°0170/PR/MITPAT du 14 Mars 2016 modifiant certaines dispositions du décret n°354/PR/MIHAT du 22 Juillet 2015 qui avait créé et organisé initialement l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI). Aussi, pour la gouvernance de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI), ce texte crée un Conseil d’Administration en lieu et place du Conseil de Surveillance. Le second projet de décret, quant à lui, vise le renforcement de l’efficacité de l’ANGTI dans l’accomplissement de ses missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par l’Etat Gabonais. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance de l’Economie (PRE), appuyé par les bailleurs de fonds dont l’Agence Française de Développement (AFD), le Conseil des Ministres a marqué son accord au projet de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de deux cent vingt cinq millions (225.000.000) d’Euros auprès de l’Agence Française de Développement (AFD). MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LACOOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ETRANGER Le Conseil des Ministres a entériné le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord portant délimitation de la frontière maritime signé entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement de la République de Sao Tomé et Principe. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTES DU DIALOGUE POLITIQUE Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création, composition et fonctionnement de la Commission Ad-hoc Paritaire chargée du Suivi-Evaluation des Actes du Dialogue Politique, ci-après dénommée « Commission Ad-hoc »

La Commission Ad-hoc se compose suit :

•un Co-Président Majorité ;

•un Co-Président Opposition ;

•un Co-Vice-Président Majorité ;

•un Co-Vice-Président Opposition ;

•un Co-Rapporteur Majorité ;

•un Co-Rapporteur Opposition ;

•un Co-Rapporteur Adjoint Majorité ;

•un Co-Rapporteur Adjoint Opposition ;

•douze (12) Membres représentant les Partis ou groupement des Partis Politiques de la Majorité ;

•douze (12) Membres représentant les Partis ou groupement des Partis

Politiques de l’Opposition ;

•douze (12) Membres représentant la Société Civile. Enfin, le présent texte dispose que la Commission Ad-hoc est assistée d’un Observatoire composé des Facilitateurs du Dialogue Politique. EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le Conseil des Ministres a approuvé l’organisation, du 05 au14 Novembre 2018, à Libreville, du 19ème Concours d’Agrégation de Médecine Humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine Vétérinaire et Productions Animales, dans le cadre du Système rotatif en vigueur au sein du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur(CAMES). MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA VILLE ET DE L’URBANISME

Le Conseil des Ministres a agréé le report du Salon International de l’Habitat et de l’Urbanisme (SIHU). Initialement prévu pour le mois d’Octobre, le Salon International de l’Habitat et de l’Urbanisme (SIHU) se déroulera, à Libreville,

Du 06au09Décembre2017, sous le thème « Promotion du logement social au Gabon et implication des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ». MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ETRANGER

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord aux demandes d’accréditation près la République Gabonaise de leurs Excellences :

Madame Queen Anne ZONDO, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et

Plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud avec résidence à

Libreville ;

Messieurs :

•Ramadan GASHI, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Kosovo avec résidence à Dakar au Sénégal ;

•Shirley HO-VICARIO, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République des Philippines avec résidence à Abuja au Nigéria ;

•Friday MUSIYALIKE NYAMBE, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Zambie avec résidence à Kinshasa en République Démocratique du Congo ;

•Rowan James LAXTON, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Grande Bretagne avec résidence à Yaoundé au Cameroun.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Conseillers du Président de la République :

MM.

•Serge Romuald ONGALA ;

•Olivier ONGOTHA.

Chargés de Missions du Président de la République :

•Mme ALIAN ANYINGONE MBELE.

Attachés de Cabinet du Président de la République :

•M. Rodrigue Aubin BOUNGADINZIMA ;

•Mme Sandy NTSAME OBAME. PRIMATURE

Conseiller du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : M. Rufin NDOUONGO.

SECRETARIATGENERAL

Secrétaire Général : Mme Marthe FAUSTHER.

Secrétaire GénéralAdjoint1 : M. Pascal BOILEAU OBIANG ONDO.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Alexandre ONGOTO MBATCHI. MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme NZAMEMINSO LEBETTO épouse MAMBAGNYA.

Secrétaire GénéralAdjoint1 :M. Serge ELIWATCHONY.

Secrétaire Général Adjoint2:M. Nadine Murielle OBIANG.

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

Directeur Général : M. Renaud ALLOGHO AKOUE.

Directeur Général Adjoint : Mlle Audrey CHAMBRIER VOUA.

Directeur des Services Informatiques : M. Willy Bertrand ABIERI. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Yolande NYONDA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Léopold ONGANGUI.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Jean Blaise IPENDISSY. MINISTERE DE LA FORÊT, LA MER ET DE L’ENVIRONNEMENT

Secrétaire Général : M. Athanase THANGA OYOUGOU.

Secrétaire Général Adjoint1 : Mme Lucresse Graciella NZENGUE.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Tatiana Raïssa MEBOUA BITEGHE. DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT

Directeur Général : M. Yannick SONNET.

AGENCE D’EXECUTION DES ACTIVITES DE LA FILIERE BOIS

Directeur Général : M. Harnold Jean Marie NTOUTOUME. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Guy Serge BIGNOUMBA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Clément MOUPOUMBOU.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Hubert MACKAYA DE SETTECAMA. AGENCE NATIONALE DES BOURSES DU GABON (ANBG)

Directeur Général : M. Emmanuel BERRE. MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Léonard ASSONGO.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Félix NDONG OBIANG.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Guy Patrick OBIANG. OFFICE PHARMACEUTIQUE NATIONAL

Directeur Administratif et Financier :

•M. Mac Jordan LASSEGUE. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS, CHARGE DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE L’INSTRUCTION CIVIQUE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Liliane MASSALA.

Secrétaire Général Adjoint1 : Mme Colette MOUDHOUMA. MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, CHARGE DES DROITS HUMAINS

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Pascal NZEMBA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Raphael MOULOUNGUI IGNAMY.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Michel EDOU MVE. MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Arthur BENGA NDJEMBE.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Michel MBINA.

Secrétaire Général Adjoint 2 : Mme Huguette Blanche YOMBEYINI. SOCIETE DE PATRIMOINE

Directeur Général : M. Ernest MPOUHOT EPIGAT. MINISTERE DE L’HABITAT, DE LA VILLE ET DE L’URBANISME

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Louis Bernard AVELE OBAME.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Charles SADI.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Jean Claude KOMBILA MALOUANGO. INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE

Directeur Général Adjoint : M. Méril OKOUMBA.

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMENT SOCIAL

Président du Conseil d’Administration : M. Ambroise BANAS. MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SECRETARIATGENERAL

Secrétaire Général : M. Jeannot KALIMA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Hamidou OKABA.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Jean Frédéric NDONG ONDO. CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION

Président du Conseil d’Administration : M. Dieudonné NZENGUE.

Conseillers du Directeur Général :

MM. :

•Antoine ONGUIERE ;

•Thierry OTOUMOU PIGA PIGA. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Jonas LOLA MVOU.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Landry Sylver BOUBALA

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Antoine MBADINGA. DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES

Directeur Général : M. Anatole KABOUNOU.

CENTRE DES PERMIS DE CONDUIRE

Directeur : M. Guy Bertrand Oscar SADIBI.

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

Président du Conseil d’Administration : M. Pierre RETENO NDIAYE.

Directeur Financier : M. Julien ENGONGA OWONO.

GABON PORT MANAGEMENT (GPM)

Président du Conseil d’Administration : M. Michel KIKI MBOU.

Conseiller du Directeur Général : M. Ursèle OKOUMBA.

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)

Directeur Général : M. Arthur DELAUNAY. MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ENTREPREUNARIAT NATIONAL ET DE L’INSERTION DES JEUNES

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Rachel EBANETH.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Pierre NZAMBA MAGANGA.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Jean Remy AGAMBOUE. MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES, DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Barthélémy NGOULAKIA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Paul André N’NA ANGOUE.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Serge Armand NDONG. MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Alain Jean de Dieu Bernard GNONDA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Ousmanou HAMIDOU.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Sylvanus MOUNDANGA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ETRANGER

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Marie Edith TASSY LANDOU MBENENI.

Secrétaire Général Adjoint1:Mme Landria NDEMBI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Caroline MIMBOUI NGUEMA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Wilfranck ONDO METHOGO.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Germain ENDENGOLE. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTES DU DIALOGUE POLITIQUE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Denise PITOU.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. BIYAMBOU PENDY.

COMMISSION AD-HOC PARITAIRE CHARGE DU SUIVI-EVALUATION DES ACTES DU DIALOGUE POLITIQUE

BUREAU

Co-Président Majorité : M. Eric DODO BOUNGUENDZA.

Co-Président Opposition : M. Mathieu MBOUMBA NZIENGUI.

Co-Vice-Président Majorité : M. Michel ESSONGUE.

Co-Vice-Président Opposition : M. Thierry d’Argendieu KOMBILA.

Co-Rapporteur Majorité : Mme Léontine MEBALE.

Co-Rapporteur Opposition : M. Hubert MINANG Fils.

Co-Rapporteur Adjoint Majorité : M. Marius NDONG ONDO.

Co-Rapporteur Adjoint Opposition : M. Steeve Fabrice BITSUTSU GIELESSEN.

Membres représentant la Majorité

•Mmes :

Martine MOUBEKA épouse MOUNGUENGUI ;

Colette MOUDHOUMA ;

Marie Rosine ITSANA ;

•MM. :

Roger MENGUE EKOMIE ;

Jean Marie KOUMBA SOUVI ;

NZIENGUI MIHINDOU ;

Pierre BESSAYI ;

Anatole TSIOUKAKA ;

Fernand JOUMAS dit SALAMBA ;

Florentin MOUSSAVOU ;

Marcelin MVEEBANG ;

Léon NZOUBA.

Membres représentant l’Opposition

•Mmes :

Monique Gisèle ROKITA.

Albertine MAGANGA MOUSSAVOU ;

•MM. :

Marcel NTCHORERET ;

Bonaventure NZIGOU MANFOUMBI ;

Jean Pierre ROGOU ;

Joël NTCHORERET MBIAMANY ;

Henri MBIRANZE ;

Charles Martin NZEMEMINI ;

Gérard ELLA NGUEMA ;

Augustin MOUSSAVOU KING ;

Simon EVOUNA ;

Quentin Ben MONGARYAS ;

Membres représentant la Société Civile

•Mmes :

Marie Gabrielle KOUMBA KOUMBA ;

Pépécy OGOULIGUENDE ;

Thècle Valérie MPIGA ;

•MM. :

Guy Aimé MVE EKONG ;

Hubert Aimé KOUMBA ;

Marc Joël BATCHIELILY ;

Gabriel NDZEMBI ;

Bernard NKOUME ESSONO ;

Jean François MOUWAKA NGONGA ;

Jules Esdras MOUHOULOULOU ;

David OSSIBADJOUO ;

Alexandre Désiré TAPOYO.

OBSERVATOIRE DU COMITE DE SUIVI

Monseigneur Basile MVE ENGONE, Archevêque de Libreville ;

Révérend Pasteur Jean Jacques NDONG EKWAGHE, Président de l’Eglise

Evangélique du Gabon ;

Imam Ismaël OCENI OSSA, Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon ;

Révérend Pasteur Francis Michel MBADINGA, Secrétaire Général de la

Confédération des Eglises du Réveil. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE

SECRETARIATGENERAL

Secrétaire Général : M. Jean Paul EYEBE LENDOYE.

Secrétaire Général Adjoint1 : Mme Aubierge MOUSSAVOU. MINISTERE DES MINES

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Pierre Marie MBOULA.

Secrétaire Général Adjoint1 : Mme Augrecia SANANA.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Alfred Serge MPOUHO.

DIRECTION GENERALE DE LA GEOLOGIE ET DE LA RECHERCHE MINIERE

Directeur Général : M. Francis MAYAGA MIKOLO.

DIRECTION GENERALE DE LA PROPRIETE ET DE L’EXPLOITATION MINIERE

Directeur Général : M. Didier Robert REVANDINE.

SOCIETE EQUATORIALE DES MINES

Président du Conseil d’Administration : M. Martial Ruffin MOUSSAVOU. MINISTERE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Jean Philippe NDONG BIYOGO.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Olivier YOUBOUNANGOYE.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Michel MBINA.

SOCIETE GABONAISE D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP)

Directeur Général : M. Michel MBOUSSOU.

Conseiller du Directeur Général : M. Gabin MOMBO IBIATSI. SOCIETE GABONAISE DE RAFFINAGE

Directeur Général : M. Noël MBOUMBA.

Directeur des Opérations : M. Serge GASSITA.

Directeur Financier : M. Billy BENDO EDO.

GABON OIL COMPANY

Directeur Financier : M. Geoffrey Michel DAMA SALAFOU. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC, CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Norbert VOUGAMBA SOKHA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. B. BONGO AKANGA NDJILA.

Secrétaire Général Adjoint 2 : M. Lié MBINA. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Mme Judith KOUMBA MOMBO PEMBE.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Paul Bovis NGOME AYONG.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Joseph MBANGAH. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Thierry ABELOKO.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Laurent MOUITY-MABIKA.

Secrétaire Général Adjoint 2 : Mme Lucienne TSANGOU ASIRI. MINISTERE DES SPORTS, DU TOURISME ET DES LOISIRS

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Frederick NDOUNDA.

Secrétaire Général Adjoint1 : M. Charles MVE ELLA.

Secrétaire Général Adjoint2 : M. Alexandre TCHIKAYA.

Le reste des mesures individuelles paraîtra par voie de presse.

Je vous remercie.

