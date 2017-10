Agence Gabonaise de Presse

dimanche 29 octobre 2017 Conseils provinciaux du PDG : Appel à la mobilisation et au rassemblement des militants du département de l’Ivindo LIBREVILLE, 28 Octobre (AGP) - Le membre du bureau politique du deuxième arrondissement de la commune de Makokou, Alain Claude Bilié-By-Nzé, a appelé, samedi à Libreville, l’ensemble des militants du Parti démocratique gabonais, (PDG, au pouvoir), à la mobilisation et au rassemblement, pour la réussite du prochain conseil provincial que l’Ogooué Ivindo abritera du 4 au 5 novembre prochain. Prenant la parole au cours de la réunion qu’il a présidée au siège du parti au pouvoir, le membre du bureau politique, est revenu sur les maîtres mots qui doivent guider ces assises à savoir : mobilisation et rassemblement. « Deux orientations sont à retenir pour ce conseil provincial qui aura lieu à Makokou, capitale de la province de l’Ogooué Ivindo va abriter. D’abord, la mobilisation des militants, sympathisants, mais d’abord l’élite du parti. Il faut la mobilisation des fédérations, des groupes socioculturels et des cadres du département de l’Ivindo. Cette mobilisation est indispensable pour la bonne santé de notre parti au regard des nombreux enjeux en l’occurrence, les prochaines élections législatives puisque l’opposition qui y prendra part, en fait le deuxième tour de la dernière élection présidentielle pour prendre l’assemblée nationale et contraindre le pays à la cohabitation. Puis, le rassemblement des structures, des sympathisants, des militants pour que les débats qui se tiendront durant le conseil ne nous empêchent pas de nous mobiliser mais qu’ils soient constructifs pour le parti », a-t-il relevé. Et pour permettre cette mobilisation et ce rassemblement, Alain Claude Bilié-By-Nzé a informé l’assistance de moyens de transport, notamment des bus pouvant permettre aux militants de rallier la capitale provinciale de l’Ogooué Ivindo. S’agissant des modalités de participation au conseil provincial, le secrétaire provincial du PDG, Faustin Mbonda a rappelé qu’elle reste conditionnée par la présentation d’une fiche ou récépissé d’adhésion au parti, ainsi que la régularité dans le paiement des cotisations depuis l’année 2015. De même qu’il a décliné les six commissions qui feront l’objet des discussions. Pour leur part, les militants présents à cette rencontre n’ont pas manqué de réagir. Ils ont notamment adhéré à l’appel d’une participation massive au conseil provincial, et exprimé la nécessité de revitaliser le PDG dans le département de l’Ivindo au regard de la faiblesse qui caractérise les animateurs. A cela s’ajoute l’épineux problème de la dégradation de l’axe routier Ovan-Makokou qui pourrait constituer un obstacle pour le ralliement de la ville de Makokou. Sur ce dernier point, le membre du bureau politique a rassuré les uns et les autres sur la volonté du gouvernement à relancer les travaux vue que ce dossier faisait partie des sujets traités au dernier conseil des ministres. Clôturant la séance, le membre du bureau politique, Alain Claude Bilié-By-Nzé est revenu sur le devoir de chaque participant de faire des propositions durant le conseil, en vue d’améliorer le fonctionnement du parti au pouvoir. « Chacun doit se prononcer sur le fonctionnement, la vie et la revitalisation du parti. Chacun des responsables doit faire des propositions suite à l’état des lieux du parti, ouvrir le parti aux autres et susciter de nouvelles adhésions », a-t-il conclu. Le département de l’Ivindo acquis totalement au PDG, compte 17 fédérations et 12 groupes socioculturels. SN/FSS