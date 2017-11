Agence Gabonaise de Presse

mardi 14 novembre 2017 Josué Mbadinga Mbadinga visite les logements sociaux d’Angondjé LIBREVILLE, 13 Novembre (AGP) - Le ministre d’Etat, en charge de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme, Josué Mbadinga Mbadinga, a effectué, vendredi dernier, une visite inopinée sur les sites des cités Alhambra (logements sociaux) d’Angondjé, dans la commune d’Akanda, au nord de Libreville, où il est allé s’enquérir des conditions de vie des compatriotes qui y vivent. La visite du ministre d’Etat, ministre de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme, sur les sites abritant les logements sociaux d’Angondjé, communément appelés « cités Amissa », avait pour objectif de toucher du doigt les nombreux problèmes vécus par les compatriotes qui y résident et dont les plaintes font l’objet de plusieurs réclamations. Une fois sur le terrain, il a noté qu’il se pose là-bas des problèmes d’eau, d’électricité, de risques d’inondations graves, de sécurité, avec notamment l’absence de barrières et de gardiennage organisé, de litiges liés aux contrats d’occupation qui ont été établis soit par l’administration, soit par des faussaires. En effet, Josué Mbadinga Mbadinga a affirmé avoir reçu « plusieurs correspondances faisant l’objet de plaintes dans ce sens ». Le membre du gouvernement, touchant du doigt tous les problèmes posés par les habitants des cités Amissa, a promis trouvé des solutions idoines à toutes ces questions très rapidement. « Il faut simplement dire, a-t-il avancé, que la question du logement doit être résolue dans le cadre global de la politique mise en place par le gouvernement sur instructions du Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba ». En reconnaissant certes que le pays traverse actuellement des problèmes d’ordre budgétaire, le ministre d’Etat Josué Mbadinga Mbadinga a dit avoir bon espoir, dans le cadre de la politique de relance économique et, surtout, du développement de la promotion du partenariat publique-privé, mise en place par le président de la République et le Premier ministre, Chef du Gouvernement, de trouver des solutions très rapidement. « Des solutions sont disponibles dans le cadre du partenariat publique-privé et nous nous y attelons », a-t-il laissé entendre. Le ministre d’Etat a, enfin, promis de rencontrer le collectif des résidents des cités Alhambra pour discuter ensemble et leur communiquer un certain nombre d’informations utiles à leur situation. KAL/FSS