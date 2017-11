Agence Gabonaise de Presse

mercredi 15 novembre 2017 Le Gabon résolument engagé à lutter contre les changements climatiques LIBREVILLE, 14 Novembre (AGP) – Le Gabon est résolument engagé dans la lutte contre les changements au regard des multiples actions posées avant et après la COP21 qui s’est déroulé à Paris en 2015. L’engagement du Gabon s’appuie par ailleurs sur les différents programmes et politiques publiques déjà mis en place. Il s’agit notamment, en 2011, de l’élaboration du Code forestier qui demande aux opérateurs de publier leurs plans de gestion et d’aménagement, la création des réseaux des parcs forestiers en 2002, de la mise en place du label FSC en 2010, de la création en 2011, d’une commission interministérielle en charge de l’affectation des terres, de la campagne d’inventaire forestier en 2012, de la validation du plan climat et du plan stratégique Gabon Emergent en 2013, de la promulgation et l’application de la loi sur le développement durable en 2014, de la présentation travaux du plan national d’affectation des terres (PNAT) en 2015, de l’amélioration du système de suivi du couvert forestier avec la mise en œuvre toujours en 2015, de l’agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS), de la validation du plan opérationnel Gabon Vert en 2016 En outre, le Gabon a été le premier pays africain en 2015 à soumettre son plan d’action climat en amont de la conférence COP21 qui s’est déroulée à Paris et qui a débouché sur un accord universel. L’Accord de Paris entrera en vigueur en 2020 et habilitera tous les pays à agir pour empêcher la température mondiale d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius. À travers sa contribution, qui fixe un objectif de limitation de la croissance des émissions de gaz à effet de serre pour 2025, le Gabon s’engage à réduire d’au moins 50% ses émissions par rapport à l’évolution prévue en cas de politique inchangée. Cet engagement traduit de manière chiffrée la vision du chef de l’Etat à travers des actions dans les principaux secteurs d’émissions de gaz à effet de serre du Gabon, qui sont notamment la forêt, le torchage, l’énergie et l’agriculture. Il est à rappeler que la politique Climat du Gabon repose notamment sur la connaissance des principaux secteurs à l’origine des émissions, l’intégration de la lutte contre les changements climatiques dans la stratégie de développement économique ainsi que l’anticipation en matière d’adoption. SN/FSS