Agence Gabonaise de Presse

mercredi 15 novembre 2017 L’ambassadeur du Gabon en Tunisie reçu en audience par le ministre d’Etat chargé de l’Habitat LIBREVILLE, 14 Novembre (AGP)-Le ministre d’Etat, ministre de l’Habitat, de la Ville et de l’Urbanisme, Josué Mbadinga Mbadinga, a reçu, hier, en audience, l’ambassadeur de la République gabonaise en Tunisie, Emily Kakala Ngoussi, qui conduisait le groupe tunisien Jamel Belghith, expert dans le bâtiment et les travaux routiers. Le diplomate gabonais est venu introduire au cabinet du ministre d’Etat l’homme d’affaire tunisien, Jamel Belghith, président du Groupe Jamel Belghith, venu présenter, au numéro un de l’Habitat, les résultats des études menées récemment sur un lotissementdont l’espace lui a été accordé par l’Etat gabonais lequel est situé à proximité de la zone économique spéciale de Nkok et s’étend sur près de 50 hectares. « Nous avons déjà effectué une première mission, ici au Gabon, qui s’est bien passée. Cette mission nous a permis de réfléchir sur un certain nombre de dossiers. Et suite à cela, un protocole d’accord avait été signé pour la réalisation des lotissements. Pour ce faire, une zone nous a été proposée par les autorités de tutelle. C’est un espace situé à proximité de la zone économique spéciale de Nkok », a soutenu Emily Kakala Ngoussi. L’important lotissement, acquis par le Groupe Jamel Belghith, devra servir à la construction de 576 logements dans les tous prochains jours, avec tous les équipements nécessaires (écoles, centres médicaux, espaces de jeux…), si toutes les démarches amorçant le lancement des travaux aboutissent rapidement. Un investissement d’une haute importance qui vient soutenir la politique, en matière de logement, impulsée par les plus hautes autorités de l’Etat. « C’est tout un quartier qui sera au final créé », a-t-il laissé entendre. « Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous demande de mener la diplomatie au service du développement. C’est la raison de ma présence ici aujourd’hui et que j’essaie de rechercher des potentiels investisseurs. C’est au cours de mes démarches diplomatiques que j’ai décelé le Groupe Jamel Belghith, lequel est spécialisé dans la construction des logements et des infrastructures routières », a indiqué le diplomate gabonais. « Il faut dire que le ministre d’Etat est très attentif à tout ce qui se fait, et nos collaborateurs aussi », a déclaré le diplomate gabonais. Selon lui, ce sont des dossiers très importants, car le Chef de l’Etat, accorde beaucoup d’importance au dossier habitat et souhaite que les Gabonais soient logés décemment. « Le Groupe Jamel Belghith est très déterminé dans le cadre du partenariat public-privé tel qu’initié aujourd’hui. Si toutes les démarches aboutissent, je peux vous affirmer qu’ils sont prêts à démarrer les travaux très rapidement.J’ai eu le privilège d’aller visiter les chantiers déjà entrepris par ce groupe et c’est des très grands chantiers. J’y suis allé parce qu’il fallait que je m’assure de leur expertise pour pouvoir les amener chez nous. Et je reste convaincu que si le groupe venait à nous apporter son expertise, beaucoup de choses pourront se faire tant en matière de logements qu’en matière d’infrastructures routières », a affirmé Emily Kakala Ngoussi. KAL