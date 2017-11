Agence Gabonaise de Presse

mercredi 15 novembre 2017 Désignation des conseillers du Woleu-Ntem au Conseil économique et social OYEM, 14 Novembre (AGP) – C’est dans le cadre du renouvellement des conseillers au Conseil économique et social (CES) qu’ils ont été désignés, mardi à Oyem (Nord) par les pairs à représenter la province du Woleu-Ntem pour un mandat de quatre ans. Il s’agit de Robert Bibang Bi Essonne, de la commune de Medouneu et sa suppléante, Agathe Ntsame Obono de Bitam, Désiré Mba Okoué, du conseil départemental du Ntem et Kisito Mebale Obiang, du Woleu qui vont représenter la province septentrionale au CES. Le gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Jean Gustave Meviane M’Obiang, assisté de l’édile de la cité, Vincent Essono Mengue, en présence des sous-préfets et des secrétaires généraux des préfectures, étaient présents à cette cérémonie. Pour Jean Gustave Meviane M’Obiang, le système de désignation des conseillers dans son rayon administratif étant rotatoire pour le bon suivi, il a été de bonne augure que l’ensemble des conseillers départementaux et municipaux soient présents malgré l’absence des représentants du département de l’Okano qui ont vu leur place de suppléante attribuer au département du Woleu. ‘’ Vous venez d’être désigné par vos pairs car, vous devez désormais proposer au gouvernement de la République les problèmes à résoudre lors des séances plénières, vous ne devez pas aller dormir car, la population attend de vous de vrais propositions, ’’a fait savoir le gouverneur. Pour Désiré Mba Okoué, sa désignation par les conseillers du département du Ntem consiste à défendre l’ensemble des conseils départementaux de la province du Woleu-Ntem sans exception. Signalons que le conseil économique et social renouvelle ses conseillers chaque quatre ans, mais aussi, compte 18 conseillers et leurs suppléants soit deux membres par province. AEE/FSS