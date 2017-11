Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 15 Novembre (AGP) - En prélude aux élections des responsables des circonscriptions politiques du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) dans les provinces de la Ngounié, de l’Ogooué Ivindo, de la Nyanga, du Haut-Ogooué, de l’Ogooué Lolo, de l’Ogooué Maritime et de la commune de Lambaréné, du 18 au 19 novembre prochains, le secrétariat exécutif de cette formation politique, par la voix de son porte parole, Clémence Mezui, a appelé, mardi au cours d’un point de presse, les candidats la logique participative et consultative des militants de base.

« Au regard de l’adhésion massive de la base à la nouvelle vision du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba de la faire participer réellement à la bonne marche de notre parti, à travers son implication tant dans les choix des responsables de nos organes que dans les actions à mener sur le terrain, le secrétariat exécutif du PDG rappelle à l’ensemble des camarades candidats auxdites élections que la démocratie participative et consultative instaurée par le distingué camarade président au sein de notre parti, doit être respectée et pratiquée et en tout bon sens, comme cela s’est déjà fait dans plusieurs circonscriptions politiques d’autres provinces », a-t-elle déclaré.

Dans cette optique, la hiérarchie du parti au pouvoir invite à la pratique de cette option démocratique en toute responsabilité et non dans l’adversité.

« La pratique de la démocratie participative et consultative au sein du PDG doit être considérée par chacun d’entre nous, non pas comme un principe d’adversité, mais plutôt comme un facteur d’union, prouvant le sens démocratique des militants que nous sommes. Au- delà de nos personnes, l’intérêt de notre unité et de notre parti doit toujours prévaloir. Cet intérêt nous est rappelé depuis le début de ce processus par la très forte mobilisation et adhésion de la base lors des scrutins déjà organisés. Cet appel de la base en l’endroit des militantes et militants que nous sommes, doit donc nous amener, les uns et les autres, à plus de responsabilités et de devoir envers notre parti, pour que triomphe la démocratie participative et consultative en son sein. Chaque militant doit mettre du sien pour préserver cette nouvelle voie politique demandée par la base, socle de notre parti », a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, avant de féliciter les provinces de l’Estuaire, d’une partie du Moyen Ogooué et du Woleu Ntem où le vote s’est bien déroulé, le porte parole du PDG a également rendu public les noms des membres des différents bureaux devant présider les prochaines rencontres de la Ngounié, de l’Ogooué Ivindo, de la Nyanga, du Haut-Ogooué, de l’Ogooué Lolo et de l’Ogooué Maritime et la commune de Lambaréné.

L’organisation des ces élections sont la volonté de la hiérarchie de cette formation politique qui souhaite désormais que les militants de base se reconnaissent en leurs dirigeants.

SN/ FSS