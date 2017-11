Agence Gabonaise de Presse

jeudi 16 novembre 2017 COP 23 : Ali Bongo Ondimba appelle à l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de Paris LIBREVILLE, 16 Novembre (AGP) - S’exprimant au nom de l’Afrique, mercredi, à Bonn à la tribune de la 23ème Conférence des parties (COP 23), Ali Bongo Ondimba a appelé à agir vite et avec détermination pour la mise en œuvre de l’accord de Paris. Le président de la République gabonaise, a invité ses pairs à accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris à l’occasion de l’allocution qu’il a prononcée à l’ouverture du segment de haut niveau de la 23ème Conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC). « Il est essentiel que nos assises se concluent par une feuille de route claire pour mettre en pratique le programme de travail de l’accord de Paris », a déclaré Ali Bongo Ondimba devant un parterre de chefs d’Etat et de gouvernement. Alors que l’Afrique est la première victime des effets néfastes du changement climatique – sécheresse, avancée des mers et inondations. Ali Bongo Ondimba, coordonnateur du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), a réaffirmé l’engagement du continent à adapter son modèle de développement aux défis qui l’attendent. De l’implémentation de différents dispositifs tels que l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables et l’Initiative sur l’adaptation de l’Afrique, à l’adhésion aux priorités énoncées par la présidence fidjienne de la COP 23, l’Afrique jouera sa partition dans la lutte contre le dérèglement climatique. « Nous ne venons pas ici en procureur ou en mendiant, mais en humains responsables et convaincus d’appartenir à une humanité où chaque homme est un frère ». Au cours de son allocution à la 23ème Conférence des parties, Ali Bongo Ondimba a également plaidé en faveur d’un équilibre en termes de financement entre l’adaptation et l’atténuation en accord avec les dispositions de l’engagement pris lors de la COP 21 à Paris. SN/FSS