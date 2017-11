Agence Gabonaise de Presse

jeudi 16 novembre 2017 Caravane « Retour au Lycée » : les élèves de l’immaculée conception sensibilisés par Sylvia Bongo Ondimba LIBREVILLE, 16 Novembre (AGP) - La Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a partagé, mercredi à Libreville, son expérience personnelle et professionnelle avec les élèves de l’Institution Immaculée Conception qui participent à l’initiative gouvernementale ’Retour au lycée’, dans le cadre de la semaine mondiale de l’entreprenariat, a-t-on appris. Au cours d’échanges motivants et passionnants, en présence de Biendi Maganga Moussavou, ministre des PME, de Nadine Anguile Obame, ministre de l’Education nationale, de Madeleine Berre, ministre de la Promotion des investissements privés, ainsi que de Jessica Allogho et Pascale Ivanga, chefs d’entreprise, la Première dame a prodigué des conseils judicieux aux élèves de l’institution. Elle a également doté l’établissement de 300 exemplaires du Livre des métiers - S’orienter vers la réussite, édité par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. De l’avis de tous les intervenants, la réussite dans ce domaine rime avec passion, excellence, persévérance, performance. Autre leçon du jour : la crise n’est pas obligatoirement synonyme d’échec. Elle peut constituer une opportunité pour investir d’autres voies, révéler ses talents, oser entreprendre. Il faut rappeler que dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l’Entrepreneuriat national et de l’Insertion des jeunes, en partenariat avec JA Gabon, organise jusqu’au 17 novembre 2017, une caravane de sensibilisation placée sous le thème « Surmonte la crise ». Afin d’inciter les plus jeunes à mieux se projeter dans l’univers de l’entreprise, des personnalités font, depuis le début de la semaine, leur ’retour au lycée’, - celui de leurs jeunes années. Après le lycée technique Omar Bongo et le collège Bessieux, et avant le lycée Léon Mba, c’est l’Immaculée Conception qui a accueilli ses « anciennes élèves », dont la Première dame du Gabon. Avec les différentes personnalités conviées, elle a arboré fièrement le fameux uniforme bleu fleuri. SN/FSS