Agence Gabonaise de Presse

jeudi 16 novembre 2017 "Rencontres Numériques" France/Gabon, 16 et 17 novembre 2017 à Libreville. LIBREVILLE, 16 Novembre (AGP) - Avec le soutien du service économique de l’Ambassade de France, l’Agence française pour le développement international des entreprises, Business France, organise à Libreville des « Rencontres d’affaires sur les technologies du numérique » les 16 et 17 novembre 2017, à l’Institut français du Gabon. L’ouverture de ces « Rencontres Numériques » s’est déroulée ce jeudi, en présence notamment de M. Dominique Renaux, Ambassadeur, Haut Représentant de la France au Gabon, de M. Alain-Claude Bilie By Nzé, ministre de l’Economie numérique, de la Communication, de la Culture, des Arts et Traditions, Chargé de l’éducation populaire et de l’instruction civique, Porte-parole du gouvernement, et de M. Thierry Blin, chef du service économique de l’Ambassade de France. A cette occasion, l’Ambassadeur de France a rappelé que « le numérique constitue une formidable opportunité pour le Gabon, comme secteur économique créateur d’emplois et de valeur, mais aussi comme accélérateur des politiques de développement. C’est aussi l’occasion pour le Gabon et la France de renforcer leurs échanges et leur coopération économique. Ce secteur fait partie des priorités de l’ambassade et mobilise le service économique, le service de coopération et l’Agence française de développement ». SN/FSS