Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 Ali Bongo Ondimba à l’investiture de son homologue Kenyan Uhuru Kenyatta LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - Le président de la République a pris part, mardi à Nairobi au Kenya, à l’investiture du président Kenyan, Uhuru Kenyatta, a-t-on appris. Le déplacement d’Ali Bongo Ondimba à Nairobi à l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président Uhuru Kenyatta a été l’occasion pour les deux chefs d’Etat de marquer leur attachement à la relation d’amitié et de coopération qui lie leurs pays. Devant plus de soixante mille personnes réunies au stade Kasarani de Nairobi, le nouveau président kényan a prêté serment entamant ainsi un second mandat de quatre ans à la tête de ce pays. « Je suis venu porter un message d’amitié et de paix. Le Kenya nous rend doublement fiers d’être africains », a déclaré Ali Bongo Ondimba, invité par le Président Uhuru Kenyatta à prendre la parole. Au terme de cette cérémonie, Ali Bongo Ondimba a chaleureusement félicité le président nouvellement investi. Les deux chefs d’Etat partagent une communauté de vues sur les questions internationales telles que la lutte contre le braconnage et la protection des espèces menacées. Depuis 2016, le Gabon et le Kenya coopèrent dans ce domaine à travers le plan national de gestion du conflit homme-faune mis en place par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN). Le président Kenyan a été réélu après la reprise de l’élection présidentielle au Kenya il y a quelques semaines, suite à l’annulation de la première élection par la Cour suprême. Ce deuxième round de l’élection s’est tenu sans le challenger de Kenyatta, qui avait désisté pour non prise en compte de ses préalables. SN/FSS