Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 Les régies financières suspendent leur grève après une rencontre à la présidence LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - En grève depuis quelques jours, les régies financières ont repris du service mardi après une rencontre entre le ministère de l’Economie et les syndicats présidée à la présidence par le directeur de cabinet du président de la République Brice Laccruche Alihanga. Les syndicalistes ont obtenu le paiement en intégralité de la prime aux agents exerçant dans les régies financières, dont le gouvernement avait décidé d’amputer de 57%. Mandaté par le président de la République, le directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga, une rencontre de huit heures de temps a eu lieu entre le sommet de l’Etat, le ministre de tutelle, Régis Immongault et les représentants des syndicats. Les conclusions de cette assise étaient plus que satisfaisantes pour chacune des parties et le mouvement d’humeur a été arrêté au sein des régies financières. Les principaux syndicats des régies financières ont lancé samedi dernier un appel à la médiation du président de la République pour dénouer la crise liée au non-paiement de certaines primes des agents des régies financières. Lundi matin, à l’appel de plusieurs syndicats, des agents ont bloqué l’unique accès au Port d’Owendo, principale porte d’entrée et de sortie des marchandises du pays, paralysant ainsi l’activité économique nationale. Informé de la situation, le président de la République a instruit son directeur de cabinet de se rendre sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Sur place, le directeur de cabinet s’est entretenu avec les agents grévistes pour leur communiquer un message du chef de l’Etat, invitant chacun et chacune à la responsabilité et à la poursuite du dialogue en vue de trouver des solutions idoines. Au terme des échanges, le blocage du port a été levé et les différentes parties ont convenu de poursuivre les discussions. Ce qui justifie la rencontre de mardi au palais présidentiel. SN/FSS