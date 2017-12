Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 Flavien Enongoué accrédité à la principauté d’Andorre LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - L’ambassadeur du Gabon en France, Flavien Enongoué, qui a pour juridictions Andorre, a présenté lundi au palais de l’Elysée à Paris au Co-Prince d’Andorre, Emmanuel Macron, les lettres qui l’accréditent à la principauté, indique une communication de la représentation diplomatique gabonaise. Au cours de cette cérémonie conjointe avec dix huit autres ambassadeurs, Flavien Enongoué était accompagné du conseiller en charge à l’ambassade du suivi de la coopération avec les autres pays de la juridiction notamment, le Portugal, la Suisse, Andorre et Monaco. M. Emmanuel Macron quant à lui était assisté de son directeur de cabinet, Patrick Strzoda et du ministre andorran des Affaires étrangères Madame Maria Ubach Font.

Rappelons que les relations diplomatiques entre la principauté d’Andorre et le Gabon datent de 2006. Cinq ans plus tard, un ambassadeur gabonais y a été accrédité en l’occurrence Germain Ngoyo Moussavou. Dans cette coopération, le Gabon pourrait bénéficier de l’expertise de qualité d’Andorre, en matière d’industrie touristique. La principauté s’emploie d’ailleurs dans son action de coopération, à mettre sur le développement des collectivités locales. Dans cette optique, elle a financé en 2010, un projet d’infrastructures, au profit du centre de formation professionnelle d’Oyem dans la province du Woleu Ntem située dans la partie nord du Gabon. Après Andorre, Flavien Enongoué présentera début 2018, les lettres de créances à l’autre co-prince, son Altesse, Joan Enric Vives Sicilia. SN/FSS