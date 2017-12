Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 La BAD octroi 64,6 milliards de francs pour soutenir le programme GRAINE LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, mardi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, l’octroi d’un financement d’un montant de 98,541 millions d’euros (64,6 milliards FCFA) pour le programme GRAINE guichet public phase 1, selon une communication gouvernementale. « Ce prêt permettra de soutenir et d’accélérer le programme Graine, en contribuant notamment au financement des infrastructures sociales et agricoles nécessaires à la promotion des coopératives et de l’entrepreneuriat agricoles des jeunes et des femmes, des actions de formation, d’organisation et de professionnalisation des bénéficiaires ‘agripreneurs’. », indique le communiqué » Avec ce financement, la BAD renoue avec le Gabon agricole, initiative inédite depuis 20 ans. Cela s’explique par l’alignement du Plan stratégique Gabon émergent et du Plan de relance de l’économie - volet agricole - à la stratégie de la Banque africaine de développement : nourrir, intégrer, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. SN/FSS