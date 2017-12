Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 Alain Claude Bilié-By-Nzé dresse les perspectives de son département ministériel LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - Le ministre de la communication, de l’économie numérique, de la culture, des arts et des traditions, chargé de l’éducation populaire et de l’instruction civique, porte parole du gouvernement, Alain Claude Bilié-Nzé a, au cours d’ une conférence de presse a abordé l’exécution en cours des chantiers du département ministériel dont il a la charge en vue d’atteindre les objectifs visés, en conformité avec la feuille de route gouvernementale. Sur le volet de l’économie numérique, il a annoncé l’inauguration prochaine de la connexion avec la République sœur du Congo en ce qui concerne la première phase du projet CAB4 le 22 décembre, la signature du démarrage de la phase 2 de la dorsale nationale pour les villes de Booué, Oyem et Bitam pour rejoindre les frontières du Cameroun et celle de la Guinée équatoriale, dans le cadre de la poursuite de la construction de l’infrastructure numérique. Dans le même ordre d’idées, il a annoncé qu’au cours du premier trimestre 2018, sera inauguré, le premier incubateur du numérique avec le concours de la Banque mondiale et les opérateurs privés. Cet incubateur, a-t-il rappelé, aura pour missions l’accompagnement et l’encadrement juridique, comptable et financier des start-up pour leur développement. Alain Claude Bilié-By-Nzé a fait savoir à la presse que son ministère travaille également avec l’UNESCO pour la phase 2 du programme « Train My Generation » qui entre dans le cadre de la formation. « Nous voulons accroître la formation des formateurs afin de rendre accessible l’internet et l’informatique aux populations », a-t-il dit.

S’agissant du pan de la Communication, le membre du gouvernement a dit ce qui est en cours d’exécution. « Nous travaillons à l’adoption des décrets d’application du Code de la Communication.De même, dans la poursuite de la réforme de l’audiovisuel public, nous allons lancer une nouvelle chaîne thématique au courant du premier trimestre 2018, la chaîne Gabon Nature et Culture.Dans la même période, nous procéderons au lancement de la seconde chaîne de radio, Radio Gabon Musique.En attendant le démarrage de ces deux chaînes thématiques, nous travaillons à améliorer les programmes de Gabon Télévision en commençant par l’actualité.Une commission a été mise en place. Nous attendons les recommandations de ladite commission. Elle devra nous proposer prochainement les journalistes qui seront affectés aux principales éditions d’information de 7h, 13h, 20h et 23h.Dans le même temps, nous poursuivons la réforme de l’Agence gabonaise de presse pour l’ouverture d’un département audiovisuel. Il aura pour vocation la fourniture d’éléments vidéo aux chaines nationales et internationales », a-t-il affirmé Parlant du dossier Africa n°1, une option a été prise par le Gouvernement qui y travaille pour le faire aboutir. Il s’agit notamment de reprise par l’Etat de ce média afin d’en faire un média gabonais à vocation internationale. Dans cette optique, le ministre d’Etat, a révélé que cette dynamique est conditionnée par la tenue prochaine du conseil d’administration en Libye qui marquera le retrait de la partie Libyenne. Pour la formation des professionnels de la communication, « telle que voulue par les plus hautes autorités, le gouvernement travaille à l’élaboration des curricula en vue de l’ouverture en 2019 d’une école destinée à la formation des journalistes et aux métiers de la communication et de la cinématographie », a-t-il dit Concernant la partie Culture, on retient l’organisation d’évènements culturels. Il s’agit de la 12ème édition des Escales documentaires ainsi que de la tenue prochaine du festival de Masuku, la 2ème édition du QUIFILMA. SN/FSS