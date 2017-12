Agence Gabonaise de Presse

mercredi 29 novembre 2017 Sommet UA-UE : Ali Bongo Ondimba à Abidjan pour prendre part aux assises LIBREVILLE, 29 Novembre (AGP) - Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prend part, du 29 au 30 novembre à Abidjan, au 5ème Sommet Union africaine – Union européenne, aux côtés des dirigeants africains et européens pour discuter des liens politiques et économiques entre l’Afrique et l’Europe et débattre de l’avenir des relations entre les deux continents, a-t-on appris. Le sommet d’Abidjan, qui a pour thème : « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable », s’articulera autour des défis communs auxquels sont confrontés l’Afrique et l’Europe comme la paix et la sécurité, mais aussi autour de la recherche d’une croissance durable, inclusive et créatrice d’emplois pour la jeunesse au cœur de cette rencontre internationale. Les enjeux de ce sommet sont importants tant pour l’Afrique que pour l’Europe. Comme par le passé, le sommet s’articulera autour des défis communs auxquels sont confrontés les deux continents, tels que la paix et la sécurité, et autour d’intérêts communs, notamment la recherche d’une croissance durable, inclusive et créatrice d’emploi pour les jeunes. Les participants discuteront également des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2014-2017 adopté lors du précédent Sommet de Bruxelles et de la voie à suivre aux fins de définir la stratégie commune Afrique-UE au regard des nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les deux continents. A cela s’ajoutent la situation des migrants vendus comme esclaves en Libye, la question du retrait ou pas des états africains de la Cour pénale internationale et l’accord de Cotonou. Sont attendus environ 5302 participants dont 83 Chefs d’Etat et de Gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 pays d’Europe, ainsi que des délégations de pays amis, de la Commission de l’UA, de la Commission de l’UE, des Organisations Internationales, Régionales et Sous Régionales. Parmi eux, des figures incontournables de l’Union africaine en l’occurrence, Alpha Condé, président en exercice de l’Union africaine et président de la République de Guinée et le Roi Mohammed VI, roi du Maroc qui a réintégré l’Union africaine en janvier 2017. Pour l’Union européenne, il y a Emmanuel Macron, président de la République française et Angela Merkel, Chancelière fédérale d’Allemagne. SN/FSS