Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 Sommet Afrique / Europe : Ali Bongo Ondimba prône la mise en place d’un partenariat gagnant-gagnant pour les deux continents LIBREVILLE, 1ER Décembre (AGP) - Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a plaidé, jeudi, en faveur d’une nouvelle politique de partenariat entre l’Afrique et l’Europe qui privilégierait d’investir dans la jeunesse africaine et permettrait de donner un nouvel élan à la politique de développement durable du continent africain, selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle. A l’occasion de sa participation au 5ème Sommet de l’Union africaine/Union européenne organisé sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable », Ali Bongo Ondimba a insisté sur la nécessité de repenser l’aide au développement, fournie par l’Europe à l’Afrique, afin de développer l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes africains sur leur continent. Ce partenariat d’un nouveau genre qui nécessite la mise en place, au profit de l’Afrique, d’une politique de transfert de compétences et de technologies financée sur fonds européens, permettra de sédentariser la jeunesse africaine et de la préserver de toute tentation de migration néfaste pour les deux continents, a soutenu le Président de la République. Ce sommet, qui a réuni autour de la même table les grandes figures politiques des continents africain et européen, était le premier du genre organisé sous le vocable « Union africaine / Union européenne ». SN/FSS