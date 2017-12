Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 Sommet UA-UE : Retrouvailles entre Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron LIBREVILLE, 1er Décembre (AGP) - Le sommet des Chefs d’Etat de l’union africaine et l’union européenne, tenu du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire, a été marqué par la rencontre entre le président de la République, Ali Bongo Ondimba et son homologue français, Emmanuel Macron dans la foulée de la cérémonie d’ouverture. « Retrouvailles très chaleureuses avec le Président Emmanuel Macron à l’occasion du 5ème Sommet UA-UE à Abidjan. L’Afrique peut compter sur son dynamisme et son volontarisme pour bâtir des relations renouvelées et mutuellement bénéfiques avec l’Europe », a écrit Ali Bongo Ondimba dans son compte tweeter. Outre ces retrouvailles, la proximité entre les deux Chefs d’Etat était également visible durant les travaux où le président Français était entouré par le président Ali Bongo Ondimba à sa droite et le président Ivoirien à sa gauche, selon l’organisation protocolaire du sommet. La rencontre des deux Chefs d’Etat intervient après celle de la dernière assemblée générale des Nations unies où l’invitation du président de la République française, Ali Bongo Ondimba avait pris toujours place à la droite d’Emmanuel Macron, une réunion de haut niveau axée sur le pacte du climat. Tous ces faits témoignent de l’excellence des relations traditionnelles qui lient le Gabon et la France avant et après les indépendances des années 60, et surtout de relations de celles-ci qui sont passées des relations d’individus entre Chefs d’Etat à des relations d « Etat à Etat » depuis 2010. SN