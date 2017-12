Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 Conseils provinciaux du PDG : les rapports remis à la hiérarchie du parti LIBREVILLE, 1er Décembre (AGP) - Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), a réceptionné jeudi à Libreville, les rapports des bureaux commis pour organiser les conseils provinciaux dans les neuf provinces du pays, lesquelles constitueront l’ordre du jour du congrès ordinaire prévu du 9 au 10 décembre prochain. Selon les différents présidents des conseils provinciaux, ces rapports contiennent notamment, les résultats des élections des responsables par province, les réclamations, les requêtes ainsi que les suggestions adressées à la direction du parti au pouvoir. Outre tous ces éléments, les rapports font également état du déroulement des conseils provinciaux qui, selon l’ensemble des présidents, a connu un engouement et une « forte » mobilisation. Tout en regrettant quelques insuffisances dans l’organisation, les présidents des conseils provinciaux ont suggéré au secrétariat exécutif, de mettre sur pied un « guide électoral » pour le bon déroulement des élections à l’avenir au sein du parti. En d’autres termes mettre une organisation similaire à celle de la commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) pour des élections internes plus crédibles et transparentes de manière efficace. Prenant la parole au nom du secrétariat exécutif, le secrétaire général adjoint du PDG, Jean Marie Koumba a indiqué que la remise des rapports des conseils provinciaux constitue un signe d’engagement du parti au pouvoir d’aboutir aux réformes. Il a salué le travail abattu par les présidents des bureaux, avant de rappeler le rôle majeur qu’ils auront à jouer précisément durant le prochain congrès. 《Cette rencontre est la confirmation que notre parti est entrain de s’engager dans un processus de transformation dynamique. Le choix de la thématique du prochain congrès axé sur la régénération et la revitalisation procède cette vision (…) Les premières pages de l’histoire du PDG ont été écrites par vous, durant ces conseils provinciaux. Votre rôle de réussite du tout prochain congrès ordinaire, comme conseillers spéciaux du comité d’organisation de ces assises, sera très attendu et soutenu », a-t-il dit. A noter que tous différents rapports seront soumis au président du parti au pouvoir, Ali Bongo Ondimba et centralisés dans la commission scientifique faisant partie du comité préparatoire du congrès national. SN/FSS