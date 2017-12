Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 11ème congrès ordinaire du PDG : Les militants de l’Estuaire se préparent LIBREVILLE, 1er Décembre (AGP) - Les responsables politiques de cette province, conduits par le membre du comité permanent du bureau politique pour le compte de cette province, Paul Biyoghé Mba, ont présidé, jeudi à Libreville, une réunion préparatoire, en vue d’apporter les informations nécessaires relatives à l’organisation et aux conditions de participation audit congrès, a-t-on appris. Selon le secrétaire général adjoint du PDG, Fidèle Angoué Mba, l’ordre du jour a consisté à désigner notamment, les délégués de la province dans chaque commission d’organisation, les 300 délégués qui vont constituer la délégation de la province de l’Estuaire au congrès, et à rappeler la nécessité d’être à jour en cotisations ainsi que la tenue vestimentaire exigé pour chaque responsable du parti. « La province de l’Estuaire a tenu son conseil provincial du 11 au 12 novembre dernier, et à l’issue de cette rencontre 26 membres du bureau politique, plus de 300 membres du conseil national ont été élus, donc il était normal qu’à dix jours de la tenue du congrès national, la province de l’Estuaire qui constitue le vivier de l’électorat national, se retrouve pour que les responsables de chaque circonscription aient les informations nécessaires pour permettre à cette province d’apporter une contribution significative lors de ce congrès qui est le 11ème congrès ordinaire consacré à la régénération et à la revitalisation du PDG telles que souhaité par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba », a-t-il dit. En sa qualité de représentant de la province de l’Estuaire dans la hiérarchie du parti au pouvoir, il a exprimé l’état d’esprit qui anime les militants à dix jours du déroulement du congrès. « L’Estuaire va à ce congrès dans un état d’esprit positif militant dans la mesure où le conseil provincial, qui s’est tenu dernièrement a prouvé que la province de l’Estuaire est arrimée totalement aux réformes engagées par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour le parti dans cette province soit toujours la première force politique qui accompagne le chef de l’Etat de telle sorte que d’années en années, les conditions de vie des populations puissent s’améliorer », a-t-il affirmé. Et, pour la réussite de cette grande messe politique qui se tient dans l’Estuaire, Fidèle Angoué Mba a appelé à la mobilisation des militants estuairiens. « Le congrès se déroulant dans la province de l’Estuaire, nous invitons tous les militantes et militants de la province quel que soit leur rang, à se mobiliser massivement non seulement du 9 au 10 décembre 2017, date du congrès mais à partir du 8 décembre 2017, pour le village du congrès qui sera un grand moment de rencontre de tous les créateurs que ce soit en art culinaire et divers. C’est un message à la mobilisation. Le 9 décembre à l’ouverture du congrès que le distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui nous fait l’honneur d’accueillir et au cours desquels les réformes importantes vont être initiées, que l’Estuaire le lui rende, en se mobilisant massivement à l’ouverture comme à la clôture. Nous lançons un appel à la mobilisation non seulement lors du congrès mais également pour les échéances électorales à venir parce que nous devons avoir une majorité confortables à l’assemblée nationale », a-t-il lancé. Le Congrès ordinaire du PDG a été précédé d’un conseil provincial du 11 au 12 novembre dernier. Celui-ci a été sanctionné par des résolutions qui feront partie de l’ordre du jour dudit congrès. Les militants de cette partie du Gabon ont également désigné plus 3200 responsables dont 26 membres du bureau politique et 300 conseillers nationaux. SN/FSS