Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 Sylvia Bongo Ondimba offre du matériel roulant aux personnes handicapées LIBREVILLE, 1er Décembre (AGP) - L’épouse du chef de l’Etat, Sylvia Bongo Ondimba, offre un important lot de matériel roulant aux personnes handicapes, cette opération vise à faciliter la mobilité des bénéficiaires. Pour la Première dame du Gabon, les personnes handicapées souffrent non seulement de leur handicap, qu’ils soient physique ou mental, mais également d’un déficit d’intégration dans notre communauté nationale. « Le Gabon dont je rêve est un Gabon où le handicap ne saurait être un obstacle à l’intégration sociale et à l’épanouissement personnel. Il ne faut plus que les personnes vivant avec un handicap soient perçues comme des objets de charité. Ce sont des sujets avec des droits, des membres actifs de la société » a dit Sylvia Bongo Ondimba. SN/FSS