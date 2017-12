Agence Gabonaise de Presse

vendredi 1er décembre 2017 Ali Bongo Ondimba en Guinée équatoriale pour une visite de travail et d’amitié LIBREVILLE, 1er Décembre (AGP) - Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, est attendu ce jour à Malabo en Guinée équatoriale dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, à l’invitation de son homologue de la République équato-guinéenne, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Au cours de cette visite officielle de quarante huit heures, « le chef de l’Etat sera élevé à la dignité de Grand Collier de l’Ordre de l’Indépendance de la République de Guinée équatoriale. Ce séjour dans ce pays ami sera également l’occasion pour le Président Ali Bongo Ondimba de visiter différents sites tels que la compagnie pétrolière de Puenta Europa et le nouveau parc national de Malabo », selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle. Par ailleurs, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée équatoriale, les questions liées aux problématiques d’intégration économique et sécuritaire au sein des ensembles CEEAC et CEMAC seront au cœur des échanges entre les deux chefs d’Etat. Cette visite témoigne de la volonté du président Ali Bongo Ondimba et son homologue équato-guinéen, Téodoro Obiang Nguema Mbasogo de renforcer les relations bilatérales qui lient les deux pays depuis plusieurs années. Les travaux de la commission mixte permanente de sécurité entre le Gabon et la Guinée équatoriale, tenus du 26 au 30 avril 2012, avaient pris des engagements réciproques visant à favoriser un climat de sécurité et de coopération entre les deux pays frères. SN/FSS