Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 11 Décembre (AGP) - Clôturant les travaux du 11ème congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), le président de cette formation politique, Ali Bongo Ondimba a annoncé un check-up interne en vue de le débarrasser des militants alliés et de connivence avec l’adversaire.

« Dans les moments et les mois qui vont vivre, nous allons faire notre propre check-up médical de notre corps parce que ces virus-là, il va falloir aller les chercher et les trouver car, ils sont toujours là à comploter les uns contre les autres. Parce qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils veulent, ils se mettent en posture de combattre les autres. Parce qu’ils n’ont pas les premiers rôles, pour eux, le parti devient mauvais. Parce qu’ils ne sont pas les grands chefs, alors tout le monde doit souffrir. Ce sont ceux-là qui sont en lien avec nos adversaires », a dit Ali Bongo Ondimba.

Et d’ajouter que : « ils pensent que nous ne sommes pas au courant et que nous ne savons pas. Ils se trompent car le grand camarade fondateur de notre parti disait que le Gabon est une maison de vers et qu’on sait ce qui est dedans et on voit ce qui est dehors. Les petits messages qu’ils envoient à nos adversaires pour leur donner des informations sur ce que nous faisons, nous en sommes au courant et nous le savons ».

Le président du PDG a réaffirmé sa volonté et sa détermination de vider le parti des militants qui sont en intelligence avec l’adversaire.

« Certains pensent c’est encore de belles paroles, mais je leur rappelle je suis suffisamment dans cette maison PDG depuis longtemps et j’en connais les coins et les recoins et là où ils pensent qu’ils peuvent se cacher, je les retrouverai », a-t-il dit.

Toujours dans le souci de la préservation de la cohésion au sein du parti, le « Distingué camarade président » a appelé à l’arrêt des conflits internes pour faire place à l’action.

« Nous avons mis beaucoup d’énergie à nous battre nous-mêmes. Nous nous sommes combattus nous-mêmes dans les guerres internes, fratricides et surtout inutiles. Je voudrais dire à ce sujet que le temps, comme nous l’avons indiqué, est celui de l’action de tous les militants et du parti. Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les luttes internes en disant que si nous connaissons nos adversaires en dehors du parti et avec lesquels nous sommes en compétition, certains d’entre eux sont rudes et ne nous ménagent pas, ils nous ont toujours maltraité mais nous ne les redoutons pas et ils ne nous font pas peur », a-t-il affirmé.

Il faut rappeler qu’à la dernière élection présidentielle de 2016, nombreux sont des militants et même des hauts cadres du parti des masses qui s’étaient rangés visible comme invisible du côté des candidats de l’opposition soit en battant campagne, soit en bloquant les moyens financiers et matériels mis à leur disposition. Des pratiques qui avaient été dénoncées par plusieurs militants de base au sortir de ladite élection.

SN/FSS